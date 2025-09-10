 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine en ordre dispersé, prudente avant les prix à la consommation
information fournie par AFP 10/09/2025 à 22:08

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mercredi, les investisseurs se montrant attentistes avant la publication jeudi d'un nouvel indicateur d'inflation côté consommateur aux Etats-Unis, susceptible de donner de nouveaux indices sur la trajectoire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

L'indice élargi S&P 500 (+0,30%) et l'indice Nasdaq (+0,03%) ont tous les deux grappillé de nouveaux records, respectivement à 6.532,04 points et 21.886,06 points. Le Dow Jones a, pour sa part, perdu 0,48%.

