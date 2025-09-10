Les États-Unis mettent fin au programme d'accès aux voies réservées au covoiturage des véhicules électriques

Le gouvernement fédéral interdit aux États d'autoriser les véhicules électriques et autres voitures propres à utiliser les voies réservées au covoiturage sans satisfaire aux exigences en matière d'occupation des véhicules à partir du 1eroctobre, ont déclaré mercredi des responsables californiens sur le site .

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que les conducteurs individuels portant la vignette "Clean Air Vehicle" de l'État ne pourront plus utiliser les voies réservées au covoiturage ou bénéficier de tarifs de péage réduits dans certaines régions.

La Californie et d'autres États avaient utilisé cet avantage pour encourager la vente de véhicules électriques. Le président Donald Trump s'est attaqué aux véhicules électriques sur plusieurs fronts , notamment en signant en juin une loi interdisant les ventes de véhicules électriques en Californie .

La Californie a délivré plus d'un million de vignettes depuis la création du programme et s'est récemment ouverte aux propriétaires de véhicules électriques et d'hybrides rechargeables dans le cadre d'un programme précédemment autorisé par l'Administration fédérale des autoroutes.

"En supprimant ce programme, des centaines de milliers de conducteurs californiens en paieront le prix. C'est un perdant-perdant et nous demandons instamment au gouvernement fédéral de conserver ce programme. Il s'agit d'un excellent programme pour les Californiens soucieux du climat", a déclaré Steve Gordon, directeur du département californien des véhicules à moteur.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que le Congrès de 2021, sous la présidence de Joe Biden, avait choisi de ne pas repousser la date limite.

"L'USDOT travaille avec les parties prenantes de l'industrie pour développer des priorités politiques qui répondent au mieux aux besoins des Américains de la classe ouvrière", a déclaré le ministère.

En juillet, M. Trump a signé une loi qui met fin, le 30 septembre, au crédit d'impôt de 7 500 dollars pour l'achat ou la location de nouveaux véhicules électriques, ainsi qu'au crédit de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d'occasion, qui ont contribué à stimuler les ventes de véhicules verts au cours des dernières années.

Le Congrès a également envisagé d'imposer de nouvelles taxes annuelles aux véhicules électriques pour financer les réparations routières, étant donné qu'ils ne paient pas de taxes fédérales sur les carburants.

En juillet, l'administration Trump a indiqué aux constructeurs automobiles qu'ils ne risquaient aucune amende en cas de non-respect des règles d'efficacité énergétique remontant à l'année modèle 2022, en vertu d'une loi signée par M. Trump. L'administration apporte d'autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d'économiser des milliards de dollars en achetant des crédits à Tesla TSLA.O et à d'autres pour répondre aux exigences réglementaires antérieures.