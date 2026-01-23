Le secteur américain de l'énergie se prépare à la tempête hivernale en raison de la baisse de la production de pétrole brut et de gaz naturel

La production de brut et de gaz naturel diminue avec l'arrivée de la tempête hivernale

Les opérateurs de réseaux électriques préparent des ressources de secours pour atténuer les pannes d'électricité

Baisse de la demande d'essence et hausse des prix du diesel en raison de la tempête

La production américaine de pétrole brut et de gaz naturel a chuté et les prix de l'électricité ont grimpé alors qu'une tempête hivernale avec des températures glaciales a commencé à balayer le pays vendredi.

Le système de tempête , baptisé Fern par The Weather Channel, devrait apporter de fortes chutes de neige, du grésil et des pluies verglaçantes sur une grande partie des États-Unis - du sud des Rocheuses à la Nouvelle-Angleterre - jusqu'à lundi, selon le service météorologique national (National Weather Service). On s'attend à des perturbations généralisées des déplacements, à des lignes électriques tombées et à des coupures de courant prolongées.

Selon les régulateurs et les analystes des États, la production américaine de brut devrait diminuer, car la vague de froid et les conditions orageuses poussent les opérateurs à interrompre la production dans des bassins clés. Cela pourrait entraîner une perte totale d'environ 300 000 barils par jour, selon Energy Aspects, qui ajoute que l'arrêt de la production pourrait encore s'aggraver.

La tempête pourrait réduire la production de gaz naturel de 86 milliards de pieds cubes au cours des deux prochaines semaines, selon Energy Aspects, qui précise que la région des Appalaches pourrait perdre 35 milliards de pieds cubes de production.

Les températures glaciales devraient atteindre le bassin permien - qui représente environ la moitié de la production totale de brut des États-Unis - ce week-end et pourraient entraîner une baisse de 200 000 barils par jour pour ce seul champ pétrolifère, selon Energy Aspects. La région, qui chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique, devrait produire 6,63 millions de bpj de brut en janvier, selon l'Energy Information Administration.

La production de brut du Dakota du Nord, quant à elle, est actuellement en baisse d'environ 80 000 à 110 000 bpj, ce qui représente environ 5 à 10 % de la production de l'État, car les opérateurs ont arrêté la production en raison du temps froid, a déclaré l'autorité de régulation de l'État vendredi.

Le Dakota du Nord est le troisième État producteur de pétrole, et la production a augmenté de 12 000 bpj pour atteindre 1,189 million de bpj en novembre, selon les dernières données mensuelles de la Commission industrielle de l'État.

La production de gaz associé à la tête de puits de l'État est actuellement en baisse de 0,24 milliard de pieds cubes par jour, à 0,33 milliard de pieds cubes par jour.

LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES SE PRÉPARENT

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a demandé jeudi aux opérateurs de réseaux électriques du pays de se préparer à mettre à disposition des ressources de production de secours pour les centres de données - qui sont sensibles à des perturbations même mineures - et d'autres installations importantes en cas de besoin.

Le ministère de l'énergie estime que plus de 35 GW de centrales de secours inutilisées sont encore disponibles au niveau national. Cela pourrait permettre d'atténuer les pannes d'électricité et de réduire les coûts pour potentiellement des centaines de millions d'Américains pendant la tempête hivernale.

Le Southwest Power Pool, un gestionnaire de réseau régional qui couvre 14 États, du Dakota du Nord à la Louisiane, a signalé des prix de gros en temps réel qui ont dépassé les 200 dollars par mégawattheure en raison de la congestion des lignes à haute tension qui acheminent l'électricité du sud vers le haut du Midwest et les Grandes Plaines.

En revanche, l'abondance de la production éolienne au moment où la tempête traverse certaines parties du Nouveau-Mexique et de l'Oklahoma a entraîné des prix de gros négatifs, les producteurs d'énergie éolienne étant contraints de payer le réseau pour qu'il prenne leur électricité excédentaire et évite d'interrompre leur propre production.

Le plus grand réseau électrique américain, PJM, a prévenu qu'en fonction des températures, il pourrait atteindre un nouveau pic de charge hivernal historique le mardi 27 janvier, et prend des précautions supplémentaires avec ses propriétaires de centrales et de réseaux de transport pour s'y préparer. Les services publics américains CenterPoint Energy CNP.N et Duke Energy DUK.N ont publié vendredi un communiqué indiquant aux consommateurs qu'ils mettaient en œuvre des plans de préparation afin de minimiser l'impact sur la disponibilité de l'électricité.

LES MARCHÉS DES CARBURANTS SE PRÉPARENT À UNE VAGUE DE FROID

Les négociants s'attendent à ce que la demande d'essence soit fortement touchée, car les gens restent à l'intérieur pendant la vague de froid, mais les prix du diesel ont augmenté, car ce carburant est souvent utilisé pour le chauffage et la production d'électricité.

"Il est possible que la demande de distillats augmente lorsque des dizaines de camions chargent du carburant qui doit être utilisé alors que le gaz naturel n'est pas disponible", a déclaré Tom Kloza, analyste pétrolier chevronné.

Les perturbations potentielles des opérations de raffinage ont également contribué à faire grimper les contrats à terme sur le diesel américain à très faible teneur en soufre

HOc1 à leur plus haut niveau depuis novembre au cours de la séance de vendredi. Les contrats à terme sur le diesel à très faible teneur en soufre ont augmenté de 3 % pour atteindre 2,44 dollars le gallon.

Les principaux centres de livraison de carburant du Colonial Pipeline, le plus grand conduit de carburant américain, devraient être recouverts de glace et de neige pendant plusieurs jours, a déclaré vendredi le distributeur de carburant américain TACenergy.

Cette situation a fait passer les prix de l'essence expédiée sur la ligne 1 de Colonial en territoire négatif, et la demande dans ces centres de livraison devrait en pâtir. La plupart des principaux points d'origine des raffineries devraient être épargnés par le pire de la tempête, selon TACenergy.