Wall Street reprend des couleurs avec le recul du pétrole

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en progression lundi, profitant d'une accalmie sur le front pétrolier pour rebondir, à l'entame d'une semaine qui sera marquée par la réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a pris 0,83%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,22% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,01%.

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