Le secrétaire américain à l'énergie déclare que le remplissage du SPR est en cours

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que le gouvernement souhaitait remplir la réserve stratégique de pétrole et qu'il ajoutait déjà du pétrole, mais pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities à Miami.