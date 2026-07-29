Le principal groupe américain du secteur pétrolier s'oppose à l'instauration de péages dans le détroit d'Ormuz, suite à une proposition de redevance volontaire soutenue par les pays du Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et Nicole Jao

L'American Petroleum Institute s'oppose à l'instauration de péages ou de redevances de transit pour les navires traversant le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi à Reuters Mike Sommers, directeur général du principal groupe professionnel de l'industrie pétrolière américaine, lors d'une interview.

Reuters a rapporté qu’Oman avait présenté à l’Iran un plan soutenu par les États du Golfe visant à gérer le détroit d’Ormuz, qui prévoit notamment que Téhéran perçoive des redevances volontaires auprès des navires empruntant cette voie navigable, selon une source du Golfe et un diplomate occidental.

Voici quelques détails supplémentaires:

* "Je pense qu’il est peu probable que nous soutenions une quelconque nouvelle autorité chargée de percevoir des droits de passage, en particulier une autorité qui s’appuie sur la menace de nouveaux bombardements dans le détroit d’Ormuz", a déclaré M. Sommers.

* L’Iran maintient une emprise sur le détroit depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder le pays en février, provoquant une flambée des prix du pétrole.

* L’augmentation du trafic maritime dans le détroit sera essentielle pour ramener les marchés pétroliers à la normale, mais il ne faut pas laisser l’Iran contrôler cette voie navigable, a déclaré M. Sommers.

* Les États-Unis et d’autres grands consommateurs de pétrole ont puisé du brut et du carburant à un rythme record dans leurs stocks.

* Le Congrès américain devrait envisager d’investir dans la modernisation de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis, a déclaré M. Sommers, soulignant que les cavernes de la SPR avaient été conçues pour permettre des prélèvements rapides, mais qu’elles étaient difficiles à remplir et à entretenir.

* Le Congrès devrait également envisager l’ouverture de nouveaux sites de la SPR le long de la côte ouest des États-Unis, une idée que l’administration du président Donald Trump avait envisagée avant le début de la guerre avec l’Iran, a déclaré M. Sommers.