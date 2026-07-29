Le pétrole s'apprécie alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient après les frappes en Irak et l'attaque de missiles

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* Les cours du Brent et du WTI mettent fin à trois séances consécutives de baisse

* Selon un analyste, le Brent devrait osciller à court terme entre 80 et 100 dollars

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste faible, selon les données du secteur maritime

(Mise à jour avec les derniers cours) par Emily Chow

Les cours du pétrole ont progressé de près de 3 dollars le baril mercredi, après les frappes conjointes menées en Irak par les États-Unis et l'Arabie saoudite, ainsi que l'interception de missiles balistiques iraniens visant les forces américaines au Moyen-Orient, tandis que les stocks de brut américains ont diminué.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,70 dollars, soit 3,2 %, à 86,79 dollars le baril à 06h45 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a gagné 2,65 dollars, soit 3,3 %, à 81,91 dollars le baril.

“Ce regain de vigueur intervient après que les États-Unis ont déclaré avoir déjoué une attaque surprise contre leurs troupes”, ont indiqué les analystes d’ING dans une note, ajoutant que les derniers développements tempèrent les espoirs d’une désescalade rapide dans le Golfe.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont lancé mercredi des frappes contre des groupes soutenus par l’Iran en Irak, les accusant d’être à l’origine d’attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes, ce qui a poussé l’Iran à avertir que le fait de lui imputer la responsabilité de ces attaques constituait une “grave erreur de jugement”.

Ces frappes sont survenues quelques heures après que l’armée américaine a déclaré avoir déjoué une attaque surprise iranienne contre les troupes américaines dans la région.

Seuls cinq navires de marchandises ont traversé mardi le détroit d’Ormuz, où le trafic de pétroliers reste faible .

Oman a présenté à l’Iran un plan soutenu par les États du Golfe visant à gérer cette voie navigable, notamment par la perception de redevances volontaires pour son utilisation, ont déclaré mardi à Reuters une source du Golfe et un diplomate occidental.

Mais Téhéran a écarté la proposition d’Oman visant une gestion conjointe régionale de cette voie navigable, qui acheminait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut et de gaz naturel avant la guerre , réduisant ainsi ses chances de succès, a déclaré mercredi un haut responsable iranien.

“Nous pensons que les cours du Brent continueront à osciller entre 80 et 100 dollars le baril à court terme, à mesure que le conflit au Moyen-Orient connaît des hauts et des bas”, a déclaré Suvro Sarkar, responsable de la recherche sur l’énergie à la DBS Bank.

La situation s’est aggravée depuis que le président américain Donald Trump a laissé entrevoir un retour à la diplomatie en début de semaine, a-t-il ajouté.

“Cette série de négociations en dents de scie signifie que la levée complète du blocus du détroit d’Ormuz n’est pas encore effective, et les cours du pétrole pourraient connaître un seuil plancher plus élevé, autour de 80 dollars le baril, même dans un scénario de désescalade.”

Les stocks américains de brut ont baissé d’environ 3,3 millions de barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 24 juillet, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute.

Les données officielles sur les stocks de l’Energy Information Administration (EIA) seront publiées plus tard dans la journée de mercredi.

Autre facteur de soutien aux cours: l’OPEP+ devrait suspendre les augmentations de production de pétrole pendant trois mois à compter d’octobre, ont indiqué des sources à Reuters, une fois que le groupe de producteurs aura achevé le rétablissement prévu de sa production après les réductions volontaires.