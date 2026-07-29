Incendies en Espagne : sans reprises de feux, des dizaines de milliers d'évacués rentrent chez eux

Un hélicoptère de lutte contre les incendies largue de l'eau pour rafraîchir une zone touchée par des feux de forêt à l'ouest de Madrid, le 28 juillet 2026 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Plus de 20.000 personnes évacuées à la suite de terribles incendies de forêt en Espagne ont retrouvé leur domicile, les services de secours annonçant mercredi matin qu'il n'y a pas eu de reprises de feu dans la nuit.

Concrètement, "24.000 personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile et 20.000 autres sont sorties de confinement dans la région de Madrid", a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi sur X le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Les autorités régionales ont levé les restrictions pour 17H00 (15H00 GMT) mardi pour 13 localités de cette zone aride mais relativement peuplée, à environ 50 kilomètres de la capitale. Dont huit dans la région de Madrid et cinq dans la province voisine d'Ávila.

Le ministère a par la suite fait état de la même décision prise pour deux autres localités des environs de la capitale à partir de 20H30 (18H30 GMT).

Un troupeau de moutons cherche de la nourriture sur un pâturage calciné après un incendie de forêt près de Piedralaves, à 100 kilomètres à l’ouest de Madrid, le 28 juillet 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Parallèlement les pompiers "poursuivent" leurs efforts "pour consolider les progrès réalisés" mardi, ont-ils indiqué de leur côté sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent "sans incident".

Selon les services de secours sur X, il n'y a "pas eu de reprises" de feu dans la nuit.

La fenêtre de bonnes conditions météorologiques pour tenter de maîtriser le feu est toutefois passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourraient compliquer le travail des pompiers sur place.

La nouvelle vague de chaleur doit durer jusqu'à au moins dimanche, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet), qui a alerté sur des risques "extrêmes" d'incendies.

"Rester prudent"

"L'amélioration des conditions météorologiques dans la nuit", ainsi que "le travail" des pompiers et militaires, "ont contribué à réduire l'intensité du feu et à favoriser la stabilisation du périmètre, ce qui facilitera le contrôle définitif de l'incendie", a indiqué sur X la préfecture de la région de Madrid.

Carte des foyers actifs à l'ouest de Madrid où des incendies ont débuté le 22 juillet, d'après les données d'Effis au 28 juillet à 8h GMT ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Avant d'ajouter qu'"il faut rester prudent, compte tenu de l'ampleur de l'incendie et du début d'une nouvelle vague de chaleur".

Mercredi matin, les habitants du village d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, ont pu regagner leurs domiciles après la levée de l'ordre d'évacuation mardi, mais les environs étaient encore très embrumés à cause de la fumée, et on pouvait sentir une forte odeur de brûlé, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

L'incendie de la région de Madrid, ainsi que le gigantesque feu d'Ávila, à quelques kilomètres de là, dans la région voisine de Castille-et-León, ont ravagé 77.0000 hectares dans une série inédite pour le pays.

Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait dit mardi aux journalistes que les opérations de mercredi viseraient à maîtriser les flammes, près d'une semaine après le début du brasier.

Des avions de lutte contre les incendies larguent de l'eau sur un feu de forêt près du village de Cebreros, dans la province d'Ávila, en Espagne, le 27 juillet 2026 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

L'incendie de la "Sierra de l'ouest", près de Madrid, qui fusionne avec le gigantesque brasier d'Ávila, est "le plus important" de l'histoire récente de l'Espagne, selon le gouvernement.

Il est aussi dévastateur. "La nuit, c'est un chaton endormi mais, pendant la journée, il peut se transformer en un lion redoutable", décrivait mardi devant des journalistes Fernando Casado, le maire de Robledo de Chavela.

175.000 hectares

Mercredi matin, les habitants du village d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, ont pu regagner leurs domiciles après la levée de l'ordre d'évacuation mardi, mais les environs étaient encore très embrumés à cause de la fumée, et on pouvait sentir une forte odeur de brûlé, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Le préfet de la région de Madrid n'avait pas précisé mardi combien de personnes avaient au total dû partir ni combien avaient été obligées de rester chez elles.

Cette photo montre les dégâts causés par un incendie de forêt dans une maison calcinée à Piedralaves, à 100 kilomètres à l’ouest de Madrid, le 28 juillet 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Selon le ministre de l'Intérieur, depuis le début de l'année, les incendies ont déjà réduit en cendres 175.000 hectares en Espagne.

Si les feux des environs de Madrid n'ont pas tué, une personne a péri à Valence (est) et une femme grièvement brûlée dans l'incendie qui a touché l'Andalousie (sud) le 9 juillet dernier est morte des suites de ses blessures, portant le bilan à 14 morts.

Un rappel du fait que l'Espagne est, selon la formule du Premier ministre Pedro Sánchez, en première ligne de "l'urgence climatique".