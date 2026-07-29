UBS : bénéfice net en hausse de 17% au 2T, porté par sa banque d'investissement

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net meilleur qu’attendu pour le deuxième trimestre, en hausse de 17%, à 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros), porté par sa banque d’investissement.

Son produit d'exploitation, équivalent du chiffre d'affaires, a grimpé de 13% par rapport à la même période un an plus tôt, atteignant 13,7 milliards de dollars, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 2,38 milliards de dollars de bénéfice net et 13,2 milliards de chiffre d’affaires.

Les revenus de la banque d'investissement d'UBS ont bondi de 26% dans un contexte de forte volatilité des marchés, la banque zurichoise évoquant "un deuxième trimestre sans pareil" pour ses activités de marchés sur fond de résultat record sur le segment des actions, services et financements.

La gestion de fortune a de son côté enregistré une hausse de 13% de ses revenus, soutenue par les commissions générées par les transactions de ses clients. Les entrées de nouveaux capitaux dans cette division se sont chiffrées à 36 milliards de dollars.

Les grandes banques d’affaires américaines, comme Goldman Sachs et Morgan Stanley, avaient également publié des résultats en nette hausse pour le deuxième trimestre, dopés notamment par la forte activité sur les marchés d'actions, très volatils depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

"En ce début de troisième trimestre, les conditions de marché restent globalement porteuses", souligne UBS dans le communiqué, même si "en parallèle, les récents événements géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie ont suscité une grande incertitude", ce qui pourrait "conduire à des changements au niveau des conditions macroéconomiques, à des périodes de forte volatilité et à une prudence accrue des investisseurs".

A 07H18 GMT, l'action UBS gagnait 2,62%, à 43,55 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,38%.

Rachat d'actions

Dans un commentaire boursier, Ausano Cajrati Crivelli, analyste à la Banque cantonale de Zurich, note que si ces revenus de marché sont généralement considérés comme "non-récurrents", les profits qu'UBS en dégage "injectent des capitaux significatifs dans ses coffres".

Le géant bancaire suisse a aussi annoncé mercredi un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 3 milliards de dollars.

Il s'est également dit bien parti pour achever l’intégration de Credit Suisse "d'ici la fin de l’année", précisant qu'il a encore réalisé 1,1 milliard d’économies durant le deuxième trimestre, portant le cumul des économies depuis le début de l'intégration à 12,6 milliards de dollars sur les 13,5 milliards de dollars visés pour fin 2026.

En 2023, UBS avait racheté son ex-rivale sous la pression des autorités suisses pour éviter sa faillite. Compte tenu de la taille que lui a conféré cette fusion, les autorités suisses veulent durcir les règles bancaires pour s’assurer qu’UBS puisse résister en cas de choc macroéconomique ou sur les marchés financiers.

Mais la banque s'oppose fermement au point concernant les fonds propres destinés à couvrir les risques pour ses filiales à l'étranger, figurant dans la proposition de réforme qui doit être débattue au cours des prochains mois au Parlement.

La proposition du gouvernement suisse supposerait de mettre de côté environ 20 milliards de dollars supplémentaires, selon les calculs de l'exécutif, ou 22 milliards, selon ceux d'UBS.