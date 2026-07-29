Aena: un milliard d'euros de bénéfice au 1S, grâce à "un report du trafic" touristique vers l'Espagne

L'aéroport de Luton, au Royaume-Uni. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a annoncé mercredi avoir engrangé un bénéfice net en hausse de plus de 10% au premier semestre, tiré par le tourisme mondial malgré le conflit au Moyen-Orient.

Les hostilités au Moyen-Orient ont altéré les vols commerciaux pendant plusieurs semaines, mais "un report temporaire du trafic vers l'Espagne, considérée comme une destination touristique sûre, s'est produit" dans ce contexte, a noté Aena dans un communiqué.

Les profits nets du groupe, entreprise détenue à 51% par l'Etat espagnol, ont atteint un milliard d'euros au premier semestre, contre 894 millions sur la même période en 2025, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a, quant à lui, atteint 3,3 milliards d'euros, en progression de 10,1% en rythme annuel.

La dynamique observée a permis en l'état de doper les revenus générés par les commerces présents dans les différents terminaux du groupe, mais aussi les redevances qui lui sont versées par les compagnies aériennes.

Au premier semestre, les 46 aéroports espagnols gérés par le groupe, ses 17 aéroports au Brésil, ainsi que deux héliports en Espagne, en plus des aéroports de Luton et Leeds Bradford au Royaume-Uni, ont ainsi vu transiter 190 millions de passagers, soit une hausse de 3,9% par rapport à cette même période en 2025.

En septembre 2025, Aena avait annoncé qu'il allait investir près de 13 milliards d'euros sur la période 2027-2031 pour agrandir et moderniser ses aéroports face à la concurrence accrue dans le secteur.

Puis, en décembre, Aena a annoncé la signature d'un contrat de plus de 300 millions d'euros pour des participations dans deux aéroports britanniques, à Leeds Bradford et Newcastle, afin d'étendre sa présence au Royaume-Uni.