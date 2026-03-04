Le pétrole devrait rester élevé alors que les risques à Ormuz s'intensifient au milieu du conflit iranien, selon les analystes

(Ajoute les prévisions d'UBS au deuxième point)

Les prix du pétrole devraient rester élevés à court terme, les négociants évaluant le risque d'interruption de l'approvisionnement par le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour plus de 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Les frappes israéliennes et américaines sur des cibles iraniennes ont conduit à des attaques dans le Golfe, et les médias d'État iraniens ont rapporté qu'un responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique avait déclaré que la voie navigable avait été fermée, avertissant que tout navire tentant de transiter pourrait être attaqué.

* Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix moyen pour le pétrole Brent au deuxième trimestre 2026 de 10 dollars, à 76 dollars le baril, et de 9 dollars pour le WTI, à 71 dollars. Elle a également révisé ses prévisions pour le Brent et le WTI au quatrième trimestre 2026, à 66 dollars et 62 dollars, respectivement.

* UBS s'attend désormais à ce que le Brent atteigne une moyenne de 71 dollars le baril au premier trimestre, soit environ 80 dollars le baril en mars, et 72 dollars le baril en 2026, soit 10 dollars de plus que sa prévision précédente.

* J.P. Morgan estime que l'approvisionnement en pétrole brut de l'Irak et du Koweït sera interrompu en quelques jours si le détroit d'Ormuz reste fermé, prévoyant des pertes d'approvisionnement allant jusqu'à 4,7 millions de barils par jour.

* ANZ a relevé ses prévisions moyennes pour le Brent à 90 dollars le baril et pour le GNL à 17 dollars/mmBtu pour le premier trimestre 2026.

* Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 1% mercredi alors que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont perturbé les approvisionnements du Moyen-Orient, mais le rythme des gains a ralenti par rapport aux sessions passées après que le président Donald Trump ait suggéré que la marine américaine pourrait escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz.

