 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrole devrait rester élevé alors que les risques à Ormuz s'intensifient au milieu du conflit iranien, selon les analystes
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les prévisions d'UBS au deuxième point)

Les prix du pétrole devraient rester élevés à court terme, les négociants évaluant le risque d'interruption de l'approvisionnement par le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour plus de 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Les frappes israéliennes et américaines sur des cibles iraniennes ont conduit à des attaques dans le Golfe, et les médias d'État iraniens ont rapporté qu'un responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique avait déclaré que la voie navigable avait été fermée, avertissant que tout navire tentant de transiter pourrait être attaqué.

* Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix moyen pour le pétrole Brent au deuxième trimestre 2026 de 10 dollars, à 76 dollars le baril, et de 9 dollars pour le WTI, à 71 dollars. Elle a également révisé ses prévisions pour le Brent et le WTI au quatrième trimestre 2026, à 66 dollars et 62 dollars, respectivement.

* UBS s'attend désormais à ce que le Brent atteigne une moyenne de 71 dollars le baril au premier trimestre, soit environ 80 dollars le baril en mars, et 72 dollars le baril en 2026, soit 10 dollars de plus que sa prévision précédente.

* J.P. Morgan estime que l'approvisionnement en pétrole brut de l'Irak et du Koweït sera interrompu en quelques jours si le détroit d'Ormuz reste fermé, prévoyant des pertes d'approvisionnement allant jusqu'à 4,7 millions de barils par jour.

* ANZ a relevé ses prévisions moyennes pour le Brent à 90 dollars le baril et pour le GNL à 17 dollars/mmBtu pour le premier trimestre 2026.

* Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 1% mercredi alors que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont perturbé les approvisionnements du Moyen-Orient, mais le rythme des gains a ralenti par rapport aux sessions passées après que le président Donald Trump ait suggéré que la marine américaine pourrait escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz.

O/R

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
862,290 USD NYSE +0,09%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
300,210 USD NYSE +0,90%
Pétrole Brent
82,21 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
74,62 USD Ice Europ -0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 13:35:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank