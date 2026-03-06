Le fonds souverain norvégien se désengage du groupe Bolloré, des associations se félicitent

Oslo, en Norvège. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le fonds souverain norvégien a décidé de se désengager de la société Bolloré en raison d'un sujet de droits humains dans des plantations d'huile de palme au Cameroun, une décision saluée par des organisations de défense de l'environnement et de communautés de pays du Sud.

Il a été "décidé en 2025 d'exclure les sociétés" Bolloré SE et Compagnie de l'Odet SE de ses investissements, indique la Banque de Norvège, gestionnaire du fonds, dans le rapport annuel en matière d'investissements responsables de ce dernier daté du 26 février.

Cette décision a été prise "sur la base de la recommandation" formulée par le Conseil d'éthique en 2024, une instance indépendante nommée par le ministère des Finances.

Dans un communiqué commun, une trentaine d'organisations locales ou internationales comme Grain, indiquent jeudi que "les abus sont dénoncés depuis longtemps par les communautés concernées". Elles accusent Socfin, une société plus que centenaire dont le groupe Bolloré est actionnaire minoritaire et qui gère des plantations de palmiers à huile et hévéas, d'encourager notamment l'accaparement de terres et les abus.

En mars 2024, le Conseil d'éthique du fonds norvégien avait recommandé que Bolloré SE et la Compagnie de l'Odet soient "exclues, en raison du risque inacceptable qu'elles contribuent ou soient responsables de sérieuses violations de droits humains".

"Les violations du droit sont liées aux activité de la Société Financière des Caoutchoucs (Socfin), qui a des liens étroits avec la Compagnie de l'Odet SE et Bolloré SE, et dans laquelle Bolloré SE est un actionnaire significatif", ajoutait-il.

Après cette recommandation, le Conseil exécutif chargé de gérer le fonds avait d'abord souhaité engager un "dialogue" avec les deux entreprises "sur leur gestion des risques liés aux droits humains, aux violences sexuelles, au harcèlement et aux violations en matière de droits du travail".

A fin 2024, le fonds souverain norvégien détenait pour 90 millions de dollars de titres de Bolloré SE.

Contactés par l'AFP, les représentants du groupe Bolloré n'ont pas réagi dans l'immédiat.