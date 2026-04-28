Le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis affirme que le retrait de l'OPEP offre une flexibilité et qu'il n'y a pas de consultations directes, y compris avec l'Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis a déclaré mardi à Reuters que le fait de quitter l'OPEP et l'OPEP+ offrait aux Émirats arabes unis une certaine souplesse, le pays n'ayant aucune obligation envers le groupe, et a précisé que les Émirats n'avaient pas consulté directement d'autres pays, notamment l'Arabie saoudite, avant de prendre cette décision.
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