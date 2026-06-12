Mondial-2026: le Canada débute par un nul contre la Bosnie

L'attaquant Cyle Larin (N.9), auteur de l'égalisation du Canada face à la Bosnie-Herzégovine, lors de la Coupe du monde, le 12 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )

Un seul point à la saveur particulière: au lendemain de l'ouverture du Mondial-2026 à Mexico, le Canada a démarré sa compétition à domicile en arrachant le nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine, vendredi à Toronto.

Moins en réussite que les Mexicains, vainqueurs hier de l'Afrique du Sud (2-0) lors du match inaugural, les Canucks ont cependant mis fin à une mauvaise série après six défaites en autant de matches de Coupe du monde, avec deux précédentes participations en 1986 et 2022.

Cette rencontre était la première des 13 qui se dérouleront au Canada, co-organisateur du Mondial avec le Mexique et les Etats-Unis dans une édition élargie à 48 pays et 104 matches.

Privés de leur capitaine et leader offensif, le latéral du Bayern Munich Alphonso Davies, insufisamment remis d'une blessure à une cuisse pour disputer ce match, les joueurs de Jesse Marsch ont tardé à concrétiser leur domination, pour revenir au score après avoir été rapidement menés 1-0.

Dans un stade de Toronto prêt à s'enflammer dès la fin de l'hymne national entonné par la star Alanis Morissette, et sous les yeux de personnalités comme l'acteur Ryan Reynolds, les efforts canadiens ont fini par payer, avec un but tardif mais salvateur de Cyle Larin (78e) pour arracher le nul.

La Bosnie, tombeuse de l'Italie en barrages de qualification, avait elle ouvert le score contre le cours du jeu, sur une de ses rares occasions, grâce à Jovo Lukic (21e).

Le Bosnien Jovo Lukic (N.25), buteur contre le Canada, lors de la Coupe du monde, le 12 juin 2026 à Toronto ( AFP / Cole Burston )

Titulaire en lieu et place de la légende bosnienne Edin Dzeko, 40 ans, Lukic, meilleur buteur du championnat roumain cette saison avec son club d'U Cluj (18 buts), a propulsé de la tête le ballon dans les cages du gardien d'Orlando Maxime Crépeau (21e) après un corner.

Dominateurs mais maladroits dans le dernier geste, à l'image d'un Jonathan David peu inspiré - dans la lignée d'une saison peu réussie à la Juventus - les Canucks ont ensuite longtemps poussé en vain.

Le latéral canadien Richie Laryea a ainsi cru égaliser, mais sa frappe croisée a été détournée par le capitaine bosnien Sead Kolasinac sur sa transversale, sans rentrer dans le but (53e).

Ermedin Demirovic a dans la foulée raté le but du 2-0, perdant son duel face à Crépeau (54e).

Après un nouveau sauvetage d'un Bosnien sur sa ligne (67e), le Canada a finalement trouvé la faille avec Larin, servi par Promise David (71e), pour faire rugir de joie le BMO Field de Toronto.

Une nouvelle frappe de Larin a bien failli donner la victoire aux Canadiens, (90e+6), mais s'est une nouvelle fois heurté à un joueur bosnien.