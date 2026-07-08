Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 3% en 2026, rebond anticipé en 2027

Vue du logo du Fonds monétaire international (FMI) à son siège de Washington, D.C.

par Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international a de nouveau abaissé mercredi ses ‌prévisions de croissance mondiale pour 2026, à 3,0%, mettant en garde contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient, à la fragmentation des échanges commerciaux et ​aux corrections potentielles des attentes du marché concernant l'IA.

Le FMI a cependant indiqué que l'économie mondiale avait évité un ralentissement plus marqué, la dynamique de la demande dans le secteur technologique ayant contribué à compenser la baisse des approvisionnements énergétiques liée au conflit.

La croissance devrait rebondir à 3,4% en 2027, mais ce chiffre reste inférieur ​à la moyenne de 3,5% enregistrée en 2024 et 2025.

Le FMI a relevé ses prévisions d'inflation globale pour 2026 de 0,3 point de pourcentage, les portant à 4,7% par rapport à avril, mais prévoit un repli à ​3,9% l'année prochaine.

Les prix de l'énergie sont actuellement supérieurs de 25% à leur niveau ⁠d'avant le début de la guerre, le 28 février, et devraient le rester, selon le FMI. Ces nouvelles prévisions tablent sur une réouverture progressive ‌du détroit d'Ormuz à la mi-juillet, pour un retour aux conditions d'avant-guerre d'ici mars 2027.

Dans une mise à jour de ses Perspectives de l’économie mondiale, le FMI a déclaré que, jusqu'à présent, l’économie mondiale a mieux résisté au choc de la guerre que prévu.

La ​croissance du commerce mondial devrait malgré tout ralentir fortement pour ‌atteindre 3,5% en 2026, contre 5% en 2025, avant de rebondir à +4,3% en 2027.

Deniz Igan, cheffe de la division ⁠des études économiques mondiales du département de la recherche du FMI, a déclaré que l'économie mondiale se montrait plus résiliente que prévu en avril, malgré l'impact de la guerre et la fermeture du détroit d'Ormuz.

"Jusqu'à présent, la situation est sous contrôle, mais cela n'élimine pas les risques, notamment liés à la guerre", a-t-elle déclaré à Reuters.

Un ⁠effondrement de l'accord de paix et ‌une reprise des combats pourraient engendrer des risques importants, car les pays ont largement épuisé leurs réserves et disposeraient de moins ⁠de marge de manoeuvre.

"Une reprise du conflit dans la région va plonger l'économie mondiale dans une situation encore plus critique qu'auparavant", a déclaré Deniz Igan, ajoutant qu'une volonté simultanée ‌de nombreux pays de reconstituer leurs réserves pétrolières pourrait également provoquer une flambée des prix.

"Si l’on a l’impression que cette situation va se ⁠prolonger, alors la motivation et la marge de manoeuvre pour utiliser ces réserves vont diminuer très rapidement", a-t-elle déclaré.

L’inflation ⁠et les anticipations d’inflation ont augmenté, mais ‌principalement à court terme, et il y a peu de preuves jusqu’à présent que les anticipations évoluent à moyen terme, a déclaré Deniz Igan.

LES SCÉNARIOS CHANGENT

Dans son ​actualisation des Perspectives de l'économie mondiale, le FMI a abandonné les trois scénarios distincts publiés ‌en avril, qui prévoyaient une guerre plus courte, pour revenir à une prévision de référence plus classique.

Il a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie américaine en 2026 à 2,3% et a relevé ​ses prévisions pour 2027 d'un point de pourcentage à 2,1% par rapport aux prévisions d'avril.

Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2026 à 0,9%, contre 1,1% précédemment en avril, et a laissé inchangées ses prévisions pour 2027 à 1,2%.

Les prévisions de croissance du Japon pour 2026 ont ⁠été légèrement revues à la baisse de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 0,6%, tandis que les prévisions pour 2027 ont été relevées du même montant à 0,7%.

La croissance de la Chine devrait désormais atteindre 4,6% en 2026, contre 4,4% prévus en avril, et 4,1% en 2027, contre 4% précédemment.

La région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, la plus durement touchée par la guerre, a vu ses prévisions de croissance revues à la baisse de 1,2 point de pourcentage pour s'établir à 0,7% par rapport aux prévisions d'avril, bien que le FMI ait également relevé ses prévisions pour 2027 de 1,9 point de pourcentage à 6,5%.

(Rédigé par Andrea Shalal ; ​version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)