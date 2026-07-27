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Le CPC a repris les chargements de pétrole au terminal russe de la mer Noire, selon le ministère kazakh de l'Énergie
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 12:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le terminal de la mer Noire du Consortium du pipeline de la Caspienne, situé sur la côte russe, a repris ses opérations de chargement de pétrole, a annoncé lundi le ministère kazakh de l'Énergie, après une interruption d'une semaine suite à des attaques de drones ukrainiens.

Cette suspension avait entraîné une forte baisse de la production pétrolière au Kazakhstan.

L'oléoduc du CPC, qui assure plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, relie le gisement de Tengiz, au Kazakhstan, au port de Novorossiisk, sur la mer Noire, en passant par la Russie.

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