Nvidia, Microsoft et SpaceX créent une alliance pour renforcer la sécurité de l'IA ouverte

Plusieurs grands groupes technologiques lancent l'Open Secure AI Alliance afin de développer des outils de sécurité fondés sur des modèles d'intelligence artificielle ouverts, dans un contexte marqué par un incident majeur de cybersécurité et par les débats américains sur les modèles chinois.

Dans un récent communiqué, Nvidia a annoncé la création de l'Open Secure AI Alliance aux côtés de Microsoft, SpaceX, Palantir et de dizaines d'autres entreprises américaines et européennes. L'objectif est de développer et de partager des technologies ouvertes capables de détecter, corriger et divulguer les vulnérabilités des systèmes d'IA. Cette initiative fait suite à une cyberattaque ayant visé Hugging Face, où les principaux modèles fermés n'ont pas permis d'assurer une défense efficace, conduisant l'entreprise à utiliser un modèle chinois à poids ouverts, auto-hébergé et plus adaptable.

Cette annonce intervient alors que Washington réfléchit à de possibles restrictions visant les modèles d'IA chinois, accusés d'utiliser des techniques de "distillation" pour extraire les connaissances de modèles concurrents. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a évoqué d'éventuelles sanctions contre les entreprises impliquées dans ces pratiques, tandis que plusieurs experts estiment que des limitations pourraient toucher l'accès, l'hébergement ou l'utilisation commerciale de ces modèles. Selon eux, le débat porte avant tout sur la protection de la propriété intellectuelle plutôt que sur l'opposition entre modèles ouverts et fermés.

Les acteurs de l'alliance soulignent toutefois que les modèles ouverts restent essentiels pour permettre aux défenseurs d'examiner, d'adapter et de déployer rapidement des systèmes d'IA sur leurs propres infrastructures. Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir et plus de vingt autres entreprises ont récemment appelé les responsables politiques à éviter des "restrictions prématurées" sur les modèles à poids ouverts, estimant qu'elles pourraient freiner la concurrence et pousser l'innovation hors des Etats-Unis, alors même que les modèles open source les plus performants sont aujourd'hui majoritairement développés par des entreprises chinoises.