Allemagne: le moral des patrons poursuit sa remontée en juillet

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le moral des entrepreneurs en Allemagne s'est amélioré en juillet pour le troisième mois consécutif, notamment dans le secteur industriel en crise, et le pessimisme s'est atténué malgré la guerre au Moyen-Orient, selon le baromètre Ifo publié lundi.

L'indice du climat des affaires, très suivi par les entreprises, s'est élevé à 86,6 points en juillet, contre 85,7 en juin, en hausse de près d'un point.

Les analystes sondés par la plateforme Factset s'attendaient à une stagnation de l'indicateur.

Cette hausse est due à "une nette amélioration des attentes", avec moins de "pessimisme" lié à la "situation incertaine" au Moyen-Orient, indique le communiqué de l'Ifo.

Néanmoins, une partie des entreprises avait répondu au questionnaire de l'institut quand l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis était encore en vigueur, pointe Philipp Scheuermeyer de la banque KfW.

Les attentes se sont particulièrement améliorées dans l'industrie manufacturière, dont l'indice est passé de -12,5 points à -9,6 points en un mois.

"La demande s’est raffermie et les pénuries de matériaux se sont atténuées", explique le communiqué.

La même tendance s'est dessinée dans les services, le commerce et la construction, les trois autres branches étudiées par l'Ifo.

En revanche, la situation actuelle des affaires, autre composante de l'indicateur, a été jugée moins bonne, notamment dans l'industrie et les services.

Le rebond économique espéré cette année par l'Allemagne, toujours aux prises avec une profonde crise industrielle, est toujours menacé par la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce d'hydrocarbures.

Les prix de l'énergie demeurent très volatils, en chute lundi face à l'apparente accalmie entre Téhéran et Washington, après plus de deux semaines d'escalade depuis la reprise des frappes des deux côtés.

L'office statistique Destatis publie jeudi une première estimation du Produit intérieur brut pour le deuxième trimestre. Les analystes sondés par Factset tablent sur un léger gain de 0,1% après la hausse de 0,3% enregistrée au premier trimestre.

"Les réformes du gouvernement fédéral ont probablement amélioré le moral dans certaines entreprises", juge M. Scheuermeyer.

Au pouvoir depuis un an, le gouvernement de Friedrich Merz, toujours plus impopulaire, a annoncé une série de réformes pour la compétitivité du pays, mais est pressé d'accélérer.