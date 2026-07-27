(Actualisé avec précision sur le secteur des puces électroniques et de l'IA, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,84% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les producteurs de pétrole et de gaz devraient être pénalisés lundi à l'ouverture par la baisse des prix du brut après la halte des frappes entre les Etats-Unis et l'Iran ce week-end.

EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N reculent respectivement de 2,8% et 2,7% en avant-Bourse, tandis qu'OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N , APA CORP

APA.O et DIAMONBACK FANG.O perdent entre 2,8% et 3,7%

Les raffineurs MARATHON PETROLEUM MPC.N et VALERO ENERGY

VLO.N abandonnent 2,4% et 3,1% respectivement.

* SECTEUR DU VOYAGE - Les actions du secteur sont en revanche indiquées en hausse en avant-Bourse, la chute des cours du brut constituant un soulagement pour une industrie très sensible à la hausse des coûts du carburant.

Les compagnies aériennes DELTA DAL.O et AMERICAN AIR LINES

AAL.O progressent respectivement de 2,7% et 4%, tandis que les opérateurs de croisières ROYAL CARIBBEAN RCL.N et CARNIVAL

CCL.N gagnent chacune 3,2%.

* NVIDIA NVDA.O - Le fabricant américain de puces pour l'IA est en discussions pour fournir une garantie financière d'environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d'un vaste projet de centres de données, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources informées de la question.

Par ailleurs, le SECTEUR TECHNOLOGIQUE affiche une tendance haussière en avant-Bourse, au début d'une semaine décisive en ce qui concerne les résultats des grandes entreprises du secteur, MICROSOFT MSFT.O , AMAZON AMZN.O , META META.O et APPLE

AAPL.O devant publier leurs chiffres respectifs dans les prochains jours.

Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS, très surveillé dans un contexte d'incertitudes quant à la pérennité de ses bénéfices exceptionnels, est également vu dans le vert, MARVELL TECHNOLOGIE MRVL.O gagnant 3,5%, MICRON MU.O 3,2% et NVIDIA

NVDA.O 1,2%.

Le secteur continue toutefois d'attirer les investisseurs, comme en témoigne le fabricant chinois de puces ChangXin Memory Technologies (CXMT) 688825.SS qui est devenu lundi la première capitalisation boursière en Chine après un bond de plus de 500% de l'action lors de son introduction en Bourse (IPO) à Shanghaï.

* SECTEUR DE L'IA - L'agent d'OpenAI qui a piraté, de sa propre initiative, l'entreprise technologique Hugging Face, a mené une série d'attaques informatiques qui se sont prolongées pendant plusieurs jours, ce dont la start-up américaine ne s'est rendue compte qu'au moment où la menace a été maîtrisée et où le FBI a été alerté, selon des sources proches de l'enquête.

Le ministère chinois du Commerce a pour sa part accusé lundi les États-Unis de "hégémonisme en matière d'IA" et a menacé de prendre des contre-mesures après que de hauts responsables américains ont déclaré que les entreprises chinoises du secteur pourraient faire l'objet d'enquêtes, de sanctions et de restrictions commerciales en raison du vol présumé de technologies américaines.

* BROWN-FORMAN BFb.N - Le fabricant du whisky Jack Daniel's a annoncé dimanche avoir reçu une offre publique d'achat non sollicitée de la part du groupe de spiritueux Sazerac mais avoir conclu que celle-ci "n'était pas recevable".

* EXPAND ENERGY EXE.O a annoncé lundi son intention d'acquérir Twin Eagle Holdings, une société privée spécialisée dans la commercialisation de gaz naturel, auprès de Five Point Infrastructure pour un montant de 1,25 milliard de dollars.

* D-WAVE QUANTUM QBTS.O bondit de 11,4% en pré-ouverture après la signature d'un accord entre AT&T T.N et la société visant à étendre l'utilisation de la technologie d'informatique quantique de cette dernière à l'ensemble de ses opérations réseau.

* BAKER HUGHES BKR.O a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, grâce notamment à la forte demande d'équipements pour le GNL, les infrastructures gazières et les projets de production d'électricité liés à la hausse de la demande en électricité.

* FORTE BIOSCIENCES FBRX.O - La société biopharmaceutique belgo-néerlandaise Argenx ARGX.BR a annoncé lundi qu'elle allait acquérir le groupe américain pour environ 2,2 milliards de dollars, une opération visant à intégrer à son portefeuille le médicament expérimental FB102, destiné au traitement des maladies auto-immunes.

L'action de Forte Biosciences grimpe de près de 40% dans les échanges en avant-Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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