La production quotidienne de pétrole du Kazakhstan a diminué de moitié après la fermeture d'un terminal d'exportation, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Chevron et d'autres commentaires de la CPC aux paragraphes 7, 9 et 10)

* La production pétrolière du Kazakhstan est tombée à environ 1 million de barils par jour, selon une source

* Les chargements de la CPC au terminal de la mer Noire ont repris, selon le ministère de l'Énergie

* Cette perturbation suscite des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial en pétrole

Le Kazakhstan, qui figure parmi les dix plus grands producteurs de pétrole au monde, a réduit de plus de moitié sa production quotidienne de pétrole suite à la fermeture de son principal terminal d'exportation situé sur la côte russe de la mer Noire en raison d'attaques de drones , a déclaré lundi une source du secteur. La baisse de la production au Kazakhstan risque d’aggraver les inquiétudes mondiales concernant l’approvisionnement en pétrole, déjà exacerbées par la fermeture effective du détroit d’Ormuz et les risques liés au transit sur d’autres principales voies maritimes utilisées pour l’exportation de matières premières.

Cela met également en évidence la dépendance excessive du plus grand pays enclavé du monde vis-à-vis de la Russie pour ses exportations d’énergie.

Selon cette source du secteur, la production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a plus que diminué de moitié dimanche par rapport aux niveaux moyens du mois de juin, passant de 2,16 millions de barils par jour à 133.200 tonnes métriques, soit environ 1 million de barils par jour. Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré plus tard dans la journée de lundi que les opérations de chargement du pipeline du Caspian Pipeline Consortium (CPC) avaient repris après une suspension d’une semaine.

Cet oléoduc — qui relie le gigantesque gisement de Tengiz, au Kazakhstan, au terminal de la mer Noire — assure plus de 80 % des exportations de pétrole du pays, où opèrent plusieurs grands groupes pétroliers internationaux, notamment Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N .

DES PÉTROLIERS AMARRÉS POUR LE CHARGEMENT

Le ministère a indiqué que deux pétroliers — le Seamajesty et le Milos — étaient à quai pour le chargement au terminal de la CPC. Les deux navires chargeaient des volumes provenant de Tengizchevroil, une société dirigée par l’américain Chevron, a-t-il ajouté. Il n’a pas commenté les réductions de production. Il avait indiqué la semaine dernière que les compagnies pétrolières avaient réduit leur production en raison de contraintes à l’exportation et que les chargements de la CPC avaient été suspendus pour des raisons de sécurité.

La CPC a également indiqué que deux pétroliers étaient amarrés au terminal de la mer Noire lundi, précisant que son oléoduc était de nouveau opérationnel depuis 12h28, heure de Moscou (0928 GMT).

Le navire Suezmax "Asia", affrété par Chevron, se trouvait également au terminal de la mer Noire lundi à midi, selon les données de LSEG.

Chevron a déclaré qu’elle "continuait à suivre la situation chez CPC", ajoutant que la sûreté et la sécurité du personnel restaient sa priorité absolue. La société n’a pas souhaité faire d’autres commentaires.

Long de plus de 1.500 km (940 miles), l’oléoduc CPC relie le gisement de Tengiz, au Kazakhstan, à l’ouest du pays, au port de Novorossiysk, sur la côte russe de la mer Noire, en passant par la Russie. Des drones ont attaqué plusieurs pétroliers au niveau du terminal ou à proximité, alors que l’Ukraine et la Russie ont intensifié leurs contre-attaques contre des navires et d’autres cibles, alors que la guerre, qui dure depuis plus de quatre ans fait rage.