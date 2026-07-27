Le mégafeu en Gironde "stabilisé" mais reprise redoutée, Macron attendu sur place

Réunion d'une "cellule interministérielle de crise" au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies, et présidée par Emmanuel Macron, le 27 juillet 2026 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )

Le mégafeu aux portes de Bordeaux qui a ravagé 42.000 hectares est "stabilisé" mais pas "fixé" et les pompiers, après une nuit pluvieuse et une "accalmie", redoutent une reprise de l'incendie, avec jusqu'à 40°C attendus mardi.

Laurent Nunez, qui a appelé à "vraiment rester très prudent" après le Conseil des ministres, accompagne Emmanuel Macron, attendu "en milieu d'après-midi" en Gironde pour rencontrer "forces mobilisées" et "élus".

Selon un point de situation effectué à 14H00 par la préfecture, les opérations du jour "se concentrent sur le traitement des lisières et les coupes tactiques".

2.750 sapeurs-pompiers sont mobilisés, avec le renfort de nouveaux moyens européens, de même que 18 moyens aériens, 1.500 militaires et 1.440 forces de sécurité intérieure.

On compte quatre nouveaux sapeurs-pompiers blessés, pour un total de 88 depuis mercredi. Aucune victime humaine n'est à déplorer et le bilan est toujours de 240 habitations détruites.

"On a stabilisé une situation complètement instable, mais on n'est toujours pas maîtres du feu", déclarait plus tôt dans la journée à l'AFP le capitaine Wilfried Schneider, officier communication du Sdis 33 (service départemental de secours et d'incendie).

D'autant que Météo-France a confirmé une "nouvelle vague de chaleur" à partir de mardi, avec des maximales jusqu'à 40°C et des vents un peu moins forts mais plus secs.

"Toutes les conditions sont réunies pour une reprise de l'incendie", a prévenu Philippe de Gonneville, maire de Lège-Cap-Ferret, dont la commune a été frappée dès le début.

Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Saint-Jean-d'Illac, à environ 30 km de Bordeaux, alors qu'un feu de forêt ravage la forêt au nord du bassin d'Arcachon en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Sur les routes comme la D106 menant de St-Jean-d'Illac, à 18 km du centre de Bordeaux, jusqu'à Lège-Cap-Ferret, on longe des dizaines de kilomètres de forêt calcinée et encore fumante.

A Marcheprime, près d'un foyer qui menace de reprendre à tout moment, des pelles mécaniques d'abattage rasent la forêt sur 30 m de large pour priver le feu "de combustible".

"Il faut nous appeler (...) On a les capacités et les connaissances pour créer des cordons de sécurité", implore, au nom de la filière bois, Michel Bazin.

Dans les airs, un A400M équipé d’un kit d'épandage de retardant employé pour la première fois samedi, a de nouveau effectué deux largages lundi dans le nord de la presqu'île du Cap Ferret.

La gendarmerie a elle annoncé déployer dix Centaure, des véhicules blindés polyvalents pouvant se déplacer sur des terrains accidentés et dégager des obstacles.

Incendiaires: 162 interpellations

Au total, plus de 116.000 hectares -nouveau record après 2022- ont été parcourus par les incendies en France depuis début 2026, a indiqué Sébastien Lecornu. "Depuis le 6 juillet, 162 interpellations ont déjà eu lieu (...) (Les incendiaires) seront retrouvés, interpellés et répondront de leurs actes devant la justice", a prévenu le Premier ministre.

L'incendie qui a embrasé le pourtour du bassin d'Arcachon a entraîné l'évacuation de 220.000 personnes, une opération d'une ampleur inédite, a indiqué le ministre de l'Economie Roland Lescure. Avant d'annoncer que les assureurs prendraient en charge les frais de relogement des personnes évacuées à cause des incendies de Gironde, des Landes et du Var.

Des assureurs également confrontés au "coup de massue" subi par "environ 14.500" entreprises de Gironde qui ont cessé toute activité ou subi des dommages, a déploré lundi auprès de l'AFP Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d'industrie.

Et les dégâts sont aussi "catastrophiques" pour la faune sauvage, a prévenu la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

Le feu n'étant pas fixé, aucun retour des évacués n'est envisageable à ce stade en Gironde et les activités des colonies de vacances sont suspendues dans ce département touristique.

A Bordeaux, "un peu plus de 1.000 personnes" étaient toujours hébergées au parc des expositions de la ville, dont "moins d'une centaine" de personnes résidentes d'Ehpad, selon le maire et président de la métropole, Thomas Cazenave.

Aucun TGV ne circule par ailleurs au sud de la ville, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Critiques, "pas le temps de la polémique"

Une "vague de solidarité", saluée par la préfète Sophie Brocas, a permis de libérer les pompiers volontaires dans les entreprises. Et voit aussi des agriculteurs et des particuliers bénévoles prêter main-forte sur le terrain.

Une ligne de défense, une rupture dans la végétation, est créée près de Marcheprime, à l'ouest de Bordeaux, le 27 juillet 2026 ( AFP / Philippe Lopez )

Au Porge, commune qui a payé le plus lourd tribut en nombre de maisons détruites, c'est le propriétaire d'un food-truck, Manu Goncalves, qui livre à tours de bras des portions de poulets grillés aux pompiers.

"On a eu un sentiment d'abandon et ça, c'est tout le monde: les bénévoles, les pompiers, tout le monde !", a aussi déploré auprès de l'AFP Dorothée Benassay, conseillère municipale du Porge.

Présente lundi après-midi dans la commune, la préfète a répondu à ces critiques naissantes: "les gens ont le droit d'être en colère (...) Mais le temps de la polémique n'est pas venu, le temps des comptes, c'est pas le moment, le feu n'est pas fixé".

Juste au sud, dans les Landes, l'incendie de Biscarrosse est "mieux contenu mais pas fixé", après avoir brûlé 3.600 hectares et 198 bâtiments. Quelque 8.000 personnes évacuées sur 30.000 ont été autorisées à rentrer chez elles.

Dans le Var, où 2.000 personnes ont été évacuées, l'incendie est "contenu" malgré des reprises attisées par le mistral, après avoir parcouru 4.500 hectares, selon les pompiers. D'autres feux sont en cours en Corse et dans les Hautes-Alpes.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.