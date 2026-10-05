La monnaie et la Bourse brésiliennes s'envolent après la victoire surprise de Bolsonaro au premier tour des élections

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(Ajoute des détails sur l'évolution des cours boursiers et les swaps sur défaillance de crédit, ainsi qu'un article sur le nouveau ministre des Finances potentiel aux paragraphes 5 à 8; 23)

* Flavio Bolsonaro a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle

* L'indice boursier de référence brésilien bondit de plus de 8 %, la monnaie s'apprécie de 4 %

* Les gains de la droite au Congrès donneraient à Bolsonaro une marge de manœuvre pour mener des réformes budgétaires s’il était élu

* Le fils de l'ancien président affrontera le président sortant Lula lors du second tour, le 25 octobre

par Oliver Griffin, Marcela Ayres et Gabriel Araujo

Les actifs brésiliens ont rebondi lundi après que le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les prévisions des sondages pour terminer en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche. L'indice boursier de référence Bovespa .BVSP a ainsi progressé de plus de 8 % et la monnaie du pays s'est raffermie face au dollar américain.

Le fils aîné de l’ancien président Jair Bolsonaro a remporté 47 % des suffrages exprimés et affrontera le président sortant de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a recueilli environ 45 % des voix, lors d’un second tour le 25 octobre. Les sondages prévoyaient que Lula mènerait le premier tour avec une avance d’environ trois points de pourcentage.

Les investisseurs se sont réjouis lundi, la bonne performance de Bolsonaro s’accompagnant de gains pour ses alliés au Congrès . Selon les analystes, une assemblée législative plus favorable lui permettrait, s’il était élu, de faire adopter plus facilement un programme favorable au marché, axé sur la réduction des dépenses publiques, les privatisations et les baisses d’impôts.

"Le Brésil veut du changement", a déclaré Bolsonaro dimanche soir, annonçant "la fin de l’ère du Parti des travailleurs de Lula".

Les actions du distributeur Magazine Luiza MGLU3.SA , de l’opérateur boursier B3 B3SA3.SA , de la banque BTG Pactual

BPAC11.SA , de la société de location de voitures Localiza

RENT3.SA , du promoteur immobilier Cyrela CYRE3.SA et du conglomérat Cosan CSAN3.SA ont bondi de plus de 20 % chacune, se classant ainsi parmi les valeurs les plus performantes du Bovespa.

L'indice de référence était en passe d'enregistrer sa meilleure performance journalière depuis mars 2020, lorsque les marchés avaient connu une volatilité extrême au début de la pandémie de COVID-19.

Les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis ont également bondi: la société de courtage XP XP.O a progressé de 33 %, la banque numérique Nu Holdings NU.N de 13 %, tandis que les entreprises de fintech StoneCo STNE.O et PagBank PAGS.N ont chacune enregistré une hausse de plus de 20 %.

Le coût de l’assurance de la dette publique brésilienne via des swaps sur défaillance de crédit BRGV5YUSAC=MG a baissé de 20 points de base, les opérateurs pariant sur une amélioration des finances du pays.

Lundi, J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur les actions brésiliennes à "surpondérer", estimant qu’un contexte politique plus favorable, suite aux récents développements électoraux, avait amélioré les perspectives du plus grand marché de la région et pourrait entraîner une période de surperformance.

Le real brésilien BRL= s’est apprécié de plus de 4 % face au dollar américain, passant sous la barre des 5,00 par billet vert, contre environ 5,22 auparavant, conformément aux prévisions des analystes et à l’évolution de la devise il y a quatre ans , lorsque le président de l’époque, Jair Bolsonaro, avait obtenu un résultat meilleur que prévu au premier tour face à Lula.

Bolsonaro père avait ensuite perdu face à Lula au second tour de cette élection et avait été condamné pour avoir tenté de mener un coup d’État visant à renverser le résultat. L’ancien président a été condamné à environ 27 ans de prison et se trouve actuellement en résidence surveillée.

La dette internationale du Brésil s’est également redressée lundi, alors que les marchés obligataires dans leur ensemble étaient nerveux. L’obligation à échéance 2056 a gagné 1,4 cent par dollar pour s’établir à 93,5 cents, selon les données de Tradeweb.

"LE MARCHÉ VEUT DU CHANGEMENT"

Bolsonaro s’est présenté aux investisseurs, préoccupés par les pressions budgétaires croissantes au Brésil, comme une version "plus modérée" de son père.

"Il reste à voir si le sénateur se révélera finalement plus responsable sur le plan budgétaire que ne le serait Lula lors d’un quatrième mandat présidentiel non consécutif. Cependant, les marchés sont susceptibles de lui accorder le bénéfice du doute", a déclaré Thierry Larose, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel.

S’il est élu, Bolsonaro disposerait d’une certaine marge de manœuvre au sein du Congrès, son Parti libéral étant sorti grand vainqueur des élections législatives de dimanche .

Le parti de Bolsonaro a fait passer sa représentation au Sénat, qui compte 81 sièges, de 15 à 28 sièges, ce qui constitue le meilleur résultat obtenu par un parti depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985. Il devrait également remporter 121 sièges à la Chambre basse, qui en compte 513 , contre 98 actuellement.

"Les chances de faire avancer les réformes sont bien plus grandes", a déclaré Pedro Paulo Silveira, analyste chez Terra Investimentos. Il a souligné que, sous le précédent gouvernement Bolsonaro, les réformes dépendaient souvent de négociations politiques coûteuses, voire s’enlisaient complètement.

Les analystes s’attendent également à ce que le real continue de se raffermir jusqu’en 2027. La Société Générale prévoit qu’il atteindra 5,10 d’ici fin 2026, avec une marge de manœuvre pour passer sous la barre des 5,00 au premier semestre 2027. Morgan Stanley prévoit quant à lui que le real pourrait s’apprécier au-delà de 4,90 et se rapprocher de 4,50 au premier trimestre de l’année prochaine.

"Le marché veut du changement, il veut des réformes, il ne veut pas d’un déficit public élevé; avec le gouvernement actuel, tout cela va se poursuivre", a déclaré Pedro Galdi, analyste en investissements chez AGF Investments.

Les bons résultats de Bolsonaro devraient renforcer la confiance des marchés à court terme, a estimé Bryan Harris, associé gérant chez Sabio.

"Le marché attendra de Bolsonaro des signaux clairs indiquant qu’il est déterminé à s’attaquer aux problèmes du pays", a déclaré M. Harris.

À l’approche du scrutin de dimanche, la plupart des sondages privés, qui avaient largement sous-estimé la force du jeune Bolsonaro, donnaient le sénateur de 45 ans et Lula, qui fêtera ses 81 ans plus tard ce mois-ci, à peu près à égalité au second tour.

Reuters a révélé en exclusivité lundi que Lula envisageait de nommer le vice-président Geraldo Alckmin au poste de ministre des Finances s’il était réélu, dans le but de renforcer la crédibilité budgétaire du gouvernement et de rallier les électeurs centristes à la suite du succès de Bolsonaro au premier tour.