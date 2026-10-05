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Les livraisons de Lucid au troisième trimestre sont inférieures aux prévisions, l'entreprise ayant réduit sa production afin de réduire ses stocks
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons d' LCID.O , le groupe Lucid, au troisième trimestre ont été inférieures aux estimations de Wall Street, lundi. Le constructeur de véhicules électriques de luxe a en effet réduit sa production par rapport au trimestre précédent et écoulé son stock existant dans le cadre d'un plan de réduction des coûts.

Voici quelques détails:

* Lucid a livré 3.806 véhicules au cours du trimestre clos le 30 septembre, un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 4.687, selon les données de Visible Alpha. L'entreprise a produit 2.954 véhicules, contre les 3.709 attendus par les analystes.

* La production a chuté de 38%, passant de 4.774 véhicules au deuxième trimestre à 2.954 unités, après la suppression d’une deuxième équipe à son usine AMP-1 en Arizona.

* Les livraisons ont dépassé la production de 852 véhicules, Lucid ayant réussi à écouler ses stocks de véhicules invendus.

* Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction des coûts visant à améliorer les flux de trésorerie de 1,4 milliard de dollars cette année. L’entreprise a déclaré que la demande pour son SUV Gravity "continuait de reprendre de la vigueur", mais n’a fourni aucun chiffre.

* Lucid a livré 10.852 véhicules depuis le début de l’année. Pour atteindre l’estimation des analystes pour l’ensemble de l’année, qui s’élève à environ 17.070 unités, elle devrait livrer environ 6.200 véhicules au quatrième trimestre, soit un chiffre supérieur à son record trimestriel de 5.345 unités, établi au quatrième trimestre 2025.

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