La guerre en Iran assombrit les perspectives d'Europe Inc, alors que la saison des bénéfices donne un premier aperçu de son impact

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* Les bénéfices européens devraient être fermes au premier trimestre

* Les coûts de l'énergie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement font partie des risques pour l'ensemble de l'année

* Les entreprises du secteur de l'énergie devraient enregistrer de bons résultats au cours du trimestre

* Les entreprises de consommation et de luxe pourraient souffrir des pressions inflationnistes

(Barry Callebaut ajoute un avertissement sur les perturbations de la chaîne d'approvisionnement) par Javi West Larrañaga et Ozan Ergenay

La guerre américano-israélienne contre l'Iran assombrit les perspectives des entreprises européennes, des compagnies aériennes au commerce de détail, malgré les espoirs de bénéfices solides pour le premier trimestre, la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le ralentissement de la croissance pesant sur les prévisions.

Le premier distributeur alimentaire britannique Tesco

TSCO.L a déclaré que l'incertitude concernant le conflit pourrait affecter les bénéfices. Le groupe français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA a mis en garde contre le déclin du tourisme qui nuit aux ventes, tandis que le chocolatier Barry Callebaut BARN.S a réduit ses prévisions de bénéfices en citant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre.

La compagnie britannique easyJet EZJ.L a annoncé une perte plus importante pour le premier semestre jeudi, ce qui a fait chuter ses actions, tandis que le distributeur britannique Dunelm DNLM.L a déclaré que les clients resserraient leurs dépenses en raison de l'incertitude liée au conflit.

Tout dépendra de la durée du conflit iranien , alors que l'on espère de plus en plus un accord de paix qui permettrait d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de réduire les flux de pétrole qui ont fait grimper les prix à l'échelle mondiale.

L'escalade des tensions régionales a perturbé les marchés, faisant craindre qu'un conflit prolongé n'entraîne une nouvelle hausse des prix du pétrole, une augmentation de l'inflation et un ralentissement de la demande des consommateurs.

LES NIVEAUX D'ACTIVITÉ NE SE SONT PAS ENCORE EFFONDRÉS

Selon Ciaran Callaghan, responsable de la recherche sur les actions européennes chez Amundi, les entreprises européennes devraient annoncer des bénéfices "relativement solides" pour le trimestre janvier-mars, bien que la guerre en Iran ait affecté environ un tiers de cette période.

"Il faut un certain temps pour que la hausse des prix du pétrole se répercute sur l'économie, de sorte que les niveaux d'activité n'auraient pas dû s'effondrer", a déclaré M. Callaghan.

Bien que les investisseurs estiment que l'exposition directe des grandes entreprises européennes au Moyen-Orient est de l'ordre de quelques pour cent, le ralentissement de la croissance économique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'incertitude et l'augmentation de l'inflation constituent les véritables dangers.

Toutefois, l'ampleur de l'impact dépendra de la durée de la guerre. Les actions européennes ont chuté au cours des premières semaines de la guerre, mais elles se sont ensuite redressées grâce à l'amélioration du sentiment.

"Je ne pense pas que les chiffres du premier trimestre décevront, mais les perspectives pour le reste de l'année pourraient le faire", a déclaré Ben Ritchie, responsable des actions des marchés développés chez Aberdeen.

Certains rapports préliminaires de l'industrie des puces électroniques ont déjà semblé soutenir les attentes des analystes quant à des bénéfices relativement solides pour le trimestre. ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'outils de fabrication de puces, a annoncé mercredi des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse ses perspectives annuelles, alors que l'essor de l'intelligence artificielle se poursuit. Le fabricant allemand de systèmes de puces Aixtron a également affiché de fortes commandes et a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026 mardi.

LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE EN HAUSSE, LES ENTREPRISES DE CONSOMMATION EN BAISSE

La guerre a des effets contrastés sur les différents secteurs. Les entreprises de l'indice de référence européen STOXX 600

.STOXX devraient annoncer une croissance de 4,2 % de leurs bénéfices au premier trimestre, selon un rapport LSEG I/B/E/S publié la semaine dernière, mais cette croissance est principalement due au secteur de l'énergie. La hausse des prix du brut a stimulé les entreprises du secteur de l'énergie, et les grandes entreprises européennes devraient enregistrer 24% de bénéfices supplémentaires au premier trimestre par rapport à l'année dernière. TotalEnergies

TTEF.PA a bénéficié de la hausse des prix de l'énergie causée par la guerre, même si celle-ci a entraîné l'arrêt de 15 % de la production totale du groupe français.

Les énergies renouvelables devraient également en bénéficier. La crise a mis en évidence la dépendance de l'Europe à l'égard des importations de combustibles fossiles, a déclaré Hansjorg Pack, gestionnaire principal de portefeuille chez DWS.

"La conclusion ne peut être que d'accélérer encore l'installation de sources d'énergie alternatives et les investissements dans le réseau", a-t-il déclaré à Reuters.

Alors que la hausse de l'inflation pourrait nuire aux entreprises liées à la consommation et aux sociétés de produits de luxe, elle pourrait profiter aux banques, a déclaré M. Callaghan.

"On parle beaucoup de la possibilité que les banques centrales augmentent leurs taux et que la BCE le fasse deux fois de plus, de 50 points de base au total, ce qui pourrait être très utile pour le système bancaire européen", a-t-il dit.

LVMH LVMH.PA et Hermes HRMS.PA ont signalé que les ventes du premier trimestre ont été affectées par la guerre en Iran qui a réduit les dépenses au Moyen-Orient, retardant encore la reprise du secteur attendue depuis longtemps.

Des "GAGNANTS SÉLECTIFS

Malgré quelques "gagnants sélectifs", le conflit ne soutient pas les bénéfices européens dans l'ensemble, a déclaré Christoph Berger, directeur des investissements pour les actions européennes chez Allianz GI.

M. Berger, qui prévoyait une croissance à un ou deux chiffres pour les entreprises européennes avant le début de la guerre le 28 février, prévoit désormais une croissance des bénéfices "solide", mais pas à deux chiffres, pour le premier trimestre.

LSEG a déclaré que les revenus du premier trimestre devraient baisser de 0,6 % en moyenne, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ce qui montre que les efforts de réduction des coûts et de restructuration des entreprises pourraient porter leurs fruits.

RACHATS D'ACTIONS Bien que certaines entreprises aient réduit les dividendes qu'elles proposent, rien n'indique qu'il s'agisse encore d'une tendance, selon les investisseurs.

En fait, les entreprises ont augmenté leurs rachats d'actions pour mettre fin à la récente chute des actions, a déclaré Marcus Morris-Eyton, gestionnaire de portefeuille chez AllianceBernstein.

"Nous avons constaté une augmentation sensible des rachats d'actions, les valorisations actuelles offrant un excellent retour sur investissement à de nombreuses entreprises", a déclaré M. Morris-Eyton.