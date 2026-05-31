Les héros du PSG de retour à Paris pour un triomphe sous haute surveillance

Vue du Champs-de-Mars où les joueurs du PSG vont être fêtés après leur deuxième titre en Ligue des champions, tandis que leur avion apparaît sur l'écran géant à son arrivée à Charles-de-Gaulle, le 30 mai 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les joueurs du PSG sacrés champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée ont été accueillis dimanche en héros à leur retour dans la capitale, au début de célébrations sous haute surveillance, après une nuit de liesse émaillée d'incidents et endeuillée par la mort d'un jeune homme.

Peu après l'atterrissage de leur avion en provenance de Budapest avec plus d'une heure de retard sur l'horaire initialement annoncé, les hommes de Luis Enrique sont descendus sur le tarmac de Roissy avec en main la célèbre "Coupe aux grandes oreilles".

Ils se sont vite engouffrés dans deux cars aux couleurs du club qui, escortés par les forces de l'ordre, ont pris la direction de Paris via l'autoroute A1 et le périphérique, où la circulation avait été coupée. Un long cortège de près d'un millier de motos les suivait sous les vivats de supporters massés sur tous les ponts enjambant l'autoroute, puis aux fenêtres des immeubles du sud-ouest de Paris.

Plus de 80.000 personnes les attendaient sur le Champ-de-Mars, où une scène avait été montée, avec pour fabuleuse toile de fond la Tour Eiffel, emblème du club et de la ville.

Le bus des joueurs du PSG escortés entre l'aéroport de Roissy et la capitale, au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des champions, le 31 mai 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Et c'est en sortant par le grand portail de l'Ecole militaire que les coéquipiers de Marquinhos ont fait leur triomphale apparition devant le peuple de la capitale, au lendemain de leur victoire arrachée au bout d'une irrespirable cérémonie de tirs au but contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b).

- "Après tant d'années" -

Alors que les enceintes crachaient "Après tant d'années", le chant des supporters devenu hymne officieux du club, joueurs et dirigeants ont remonté l'esplanade sur un tapis bleu, rouge et blanc -les couleurs du club- de plusieurs centaines de mètres, flanqués de part et d'autre par des fans aux anges, malgré plusieurs heures d'attente.

Après cette séquence spectaculaire soigneusement chorégraphiée, ils devaient être reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée, avant une fête avec 48.000 supporters au Parc des Princes.

La victoire historique du club de la capitale a néanmoins été ternie samedi soir par des scènes de chaos et de violence un peu partout en France, avec 219 personnes blessées dont huit grièvement et 780 personnes interpellées dont 457 gardes à vue, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, selon les derniers chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort dans la nuit après avoir heurté avec sa moto de cross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien.

- "Des siècles que ça existe" -

Des supporters du PSG réunis sur les Champs-Elysées dans la nuit après la victoire en finale de la Ligue des champions, le 30 mai 2026 à Paris ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Des incidents sont survenus dans de nombreuses autres villes. Il y a eu, par exemple, 18 interpellations à Toulouse où des poubelles et scooters ont été brûlés, cinq à Montpellier pour tentative de vol par effraction, dégradations et violences sur agents des forces de l'ordre, selon des sources policières.

Les violences n'ont pas tardé à faire réagir la classe politique, le dispositif de sécurité et le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez concentrant les critiques des oppositions.

Le Rassemblement national a été le premier à condamner dès samedi soir ces débordements, sa cheffe de file, Marine Le Pen, regrettant sur X qu'il n'y ait "qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes".

"A partir du moment où il y a ces débordements, on ne peut pas être satisfait de la gestion de la soirée d'hier telle qu'elle a été organisée par le gouvernement", a déclaré sur France 3 le porte-parole de LFI Manuel Bompard.

"Ca fait des siècles que ça existe", a relativisé le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire.

- Kvara, meilleur joueur -

"Oui, il y a des problèmes, on a été sur le pont toute la nuit avec les forces de l'ordre, les pompiers, avec la protection civile, avec les services d'entretien", a-t-il dit. "Mais moi, je veux retenir ça, la fête, et puis on s'occupe du reste."

Selon la préfecture de police de Paris, 5.780 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés dimanche pour sécuriser ces festivités.

Marquinhos et le reste du Paris Saint-Germain célèbrent leur victoire en Ligue des Champions face à Arsenal, le 30 mai 2026 au Puskas Arena de Budapest ( AFP / Franck FIFE )

Le Champ-de-Mars avait commencé à accueillir les supporteurs parisiens dès 14h00, sans incident et dans une ambiance festive. Munis de drapeaux aux couleurs du club et entonnant leurs chants habituels, les fans du PSG se sont massés devant la scène, avec la Tour Eiffel en toile de fond. Des "Ousmane Ballon d'Or" -en référence à l'attaquant vedette Ousmane Dembélé- ont fusé ainsi que la Marseillaise.

L'UEFA a de son côté annoncé que l'attaquant géorgien du PSG Khvicha Kvaratskhelia avait été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions.

A Londres aussi, malgré la douloureuse défaite, une foule de supporters d'Arsenal s'est rassemblée dimanche pour célébrer le titre des Gunners en Premier League, leur premier en 22 ans.