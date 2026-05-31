Cyclisme-Premier Giro pour Vingegaard qui rejoint le cercle fermé des vainqueurs des trois grands tours

Giro d'Italia - Étape 21 - De Rome à Rome

Le Danois Jonas ‌Vingegaard (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche le Tour d'Italie ​dès sa première participation, devenant le huitième coureur de l'Histoire à remporter les trois grands tours après ses victoires sur ​le Tour de France 2022 et 2023, ainsi qu'au Tour d'Espagne en ​septembre dernier.

Le grimpeur de 29 ans, ⁠également vainqueur de cinq étapes, rejoint Jacques Anquetil, Felice ‌Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome dans le cercle fermé ​des vainqueurs des ‌trois grands tours du calendrier.

Jonas Vingegaard a ⁠endossé le maillot rose de leader du classement général au soir de la 14e étape, pour ne plus le lâcher ⁠jusqu'à l'arrivée ‌à Rome, dimanche.

Le Scandinave poursuit son début de ⁠saison parfait après ses victoires sur ses deux premières ‌courses de la saison : Paris-Nice et le Tour ⁠de Catalogne, avec deux étapes à chaque fois.

Il ⁠va désormais se ‌tourner vers son grand objectif de la saison, le Tour ​de France, où il ‌retrouvera le double vainqueur sortant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et le jeune Tricolore ​Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Le départ sera donné le 4 juillet à Barcelone (Espagne).

Le Tour d'Italie a également été ⁠marqué par les trois victoires d'étape du Français Paul Magnier (Soudal-Quick Step). Le sprinteur isérois de 22 ans n'avait auparavant jamais levé les bras sur un grand tour.

Il a également remporté le maillot cyclamen, récompensant le vainqueur du classement par points.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)