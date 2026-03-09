La guerre contre l'Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant l'Arabie saoudite, le Bahreïn et l'impact sur les consommateurs)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de Téhéran contre ses voisins du Golfe ont perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et entraîné des arrêts de production.

Le géant pétrolier saoudien Aramco est devenu le dernier producteur de pétrole à réduire sa production lundi, ont déclaré des sources à Reuters. La guerre a interrompu les expéditions via l'artère pétrolière la plus importante du monde, le détroit d'Ormuz, qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

Voici les principales perturbations dans le domaine de l'énergie à ce jour:

ARRÊTS DE PRODUCTION

- Perturbations saoudiennes: Aramco 2222.SE a commencé à réduire la production dans deux de ses champs pétroliers, ont déclaré deux sources lundi. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a produit environ 10,3 millions de barils par jour de pétrole brut en février.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura, d'une capacité de 550 000 barils par jour (bpj), et a commencé à réacheminer les chargements de brut depuis les ports de l'est vers Yanbu, sur la mer Rouge. La raffinerie a de nouveau été frappée le 4 mars.

- Force majeure au Koweït: La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole et a déclaré force majeure le 7 mars.

- Émirats arabes unis - Production: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) "gère activement" les niveaux de production offshore, a-t-elle déclaré le 7 mars. Un incendie s'est également déclaré dans le port de Fujairah , l'un des principaux centres mondiaux de stockage de pétrole et de soutage.

- Irak: La production de pétrole de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70 % , passant de 4,3 millions de barils par jour à seulement 1,3 million, ont indiqué des sources le 8 mars.

En outre, au Kurdistan irakien, plusieurs sociétés ont arrêté la production . La région a exporté 200 000 bpj par pipeline vers la Turquie en février.

- QatarEnergy LNG a cessé ses activités : Le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL le 2 mars, affectant certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. QatarEnergy a également suspendu une partie de sa production en aval un jour plus tard. Le 4 mars, il a déclaré force majeure sur les expéditions de GNL.

- Bahreïn: Bapco Energies a déclaré lundi force majeure sur les opérations de son groupe à la suite d'une attaque sur sa raffinerie de Sitra, d'une capacité de 380 000 barils par jour (bpj), qui achète principalement du brut saoudien.

- Israël a également réduit une partie de sa production de pétrole et de gaz.

- En Iran, les frappes israéliennes ont touché plusieurs dépôts de carburant et l'île de Kharg, principal débouché des exportations pétrolières iraniennes, bien que l'étendue des dégâts ne soit pas claire.

TRANSPORT MARITIME

- Détroit d'Ormuz: le trafic dans le détroit a été largement fermé pour la dixième journée. Une dizaine de navires ont été attaqués et un nombre très limité de pétroliers ont pu entrer et sortir du détroit.

L'Iran a déclaré le détroit fermé le 2 mars et a prévenu que l'Iran tirerait sur tout navire qui tenterait de passer.

- Annulation des assurances contre les risques de guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires naviguant dans les eaux iraniennes, du Golfe et les eaux adjacentes.

- Les États-Unis offrent des garanties: Le président Donald Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit et a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, bien que les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

- De nombreuses raffineries et entreprises pétrochimiques asiatiques ont interrompu leurs activités ou déclaré force majeure, car la guerre perturbe l'approvisionnement en matières premières, notamment en naphta, utilisé pour les vapocraqueurs.

- La Corée du Sud va plafonner les prix des carburants domestiques afin de contenir les hausses de prix et de décourager les achats de panique.

- Le Viêt Nam prévoit de supprimer les droits d'importation sur les carburants jusqu'à la fin du mois d'avril afin de garantir un approvisionnement suffisant.

- Le Bangladesh fermera toutes les universités publiques et privées à partir de lundi et avancera les vacances de l'Aïd al-Fitr pour économiser l'électricité.