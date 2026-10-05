La FAA écarte un risque de sécurité sur le logiciel du 737 MAX

(Zonebourse.com) - Le régulateur américain estime que le problème affectant le logiciel de navigation du 737 MAX ne présente finalement pas de risque pour la sécurité. Une décision qui devrait permettre de reprendre le processus de certification du MAX-10, avec une homologation potentiellement imminente et de premières livraisons attendues en 2027.

Soulagement chez Boeing. Un comité d'experts de la FAA a fait savoir, vendredi 2 octobre, que le problème de logiciel de navigation identifié sur le 737 MAX ne présentait pas de risque pour la sécurité dans la mesure où les pilotes conservaient le contrôle total de l'appareil. Cette annonce devrait ouvrir la voie à une homologation rapide du MAX 10, une procédure qui avait été suspendue le temps d'identifier les éventuels risques liés au logiciel.

Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies, considère que la certification du MAX-10 devrait même se poursuivre sans attendre la correction définitive du problème. L'experte table sur une certification avant fin 2026, potentiellement imminente, puis sur une première livraison en 2027. Elle anticipe néanmoins que la FAA imposera ultérieurement certaines mises à jour logicielles.

Chez Bernstein, les analystes envisagent un début des livraisons des MAX-7 et MAX-10 début 2027. Le broker estime que la décision de la FAA lève l'une des principales incertitudes qui avaient récemment pesé sur Boeing. Il souligne également que l'approbation par le syndicat SPEEA du contrat qui lui était proposé écarte le risque d'une grève susceptible de ralentir la production et de retarder les certifications du MAX-10 et du 777X.

Bernstein reste néanmoins attentif aux cadences de production. Selon ses informations, la production des ailes du 737 est revenue à un rythme de 47 par mois, mais sa stabilité n'est pas encore assurée. Sur le 787, Boeing vise toujours une cadence de 10 appareils par mois d'ici la fin de l'année, un objectif dont la réalisation dépend notamment de l'amélioration des livraisons de moteurs GEnx. Le bureau d'études maintient ainsi son conseil "surperformance" sur le titre avec une cible de 298 USD.

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