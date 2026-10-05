Zone euro/PMI: La croissance de l'activité atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi

Les véhicules circulent en cette heure de pointe matinale, tandis que la brume du lever du soleil illumine l'horizon de Berlin.

L'activité du secteur privé de la zone euro ‌a connu sa plus forte croissance depuis près de trois ans et demi, la demande restant soutenue malgré les ​craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI définitif des services de la zone euro de S&P Global a atteint en septembre son plus haut niveau depuis dix mois, à 53,0, contre ​51,6 en août, conformément à l'estimation préliminaire.

L'indice composite, qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, s'est pour sa part établi à 53,1, contre 52,0 ​en août, son plus haut niveau depuis avril 2023, signant ⁠ainsi la meilleure performance trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2022.

Un indice supérieur à 50,0 indique une ‌croissance.

"Le signal global qui se dégage des enquêtes PMI est celui d'une croissance du PIB de 0,4% en glissement trimestriel, avec une dynamique qui s'accélère à l'approche du quatrième trimestre", ​a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez ‌S&P Global Market Intelligence.

"Bien que les moteurs de la croissance varient d'un pays ⁠à l'autre, dans l'ensemble de la zone euro, les services liés aux technologies de l'information affichent une croissance particulièrement solide, portés par les investissements dans l'intelligence artificielle et soutenus par la croissance des services professionnels et commerciaux", ⁠ajoute-t-il.

L'Espagne a affiché les ‌meilleurs résultats de l'enquête, suivie par l'Irlande, tandis que la reprise en Allemagne s'est accélérée ⁠pour atteindre l'un de ses rythmes les plus soutenus depuis début 2022.

L'Italie et la France ont en revanche ‌enregistré une croissance modeste.

Les entreprises de services ont fait état d'une accélération de la croissance ⁠des nouvelles commandes, un indicateur clé de la demande, et les commandes à l'exportation ⁠ont mis fin à une ‌série de 39 mois de contraction.

Conjuguée à la plus forte hausse des commandes industrielles depuis début 2022, la ​croissance globale des nouvelles commandes a atteint son rythme ‌le plus rapide en 41 mois. La demande étrangère s'est montrée particulièrement vigoureuse, les commandes en provenance de l'étranger progressant à leur rythme ​le plus rapide depuis plus de quatre ans et demi.

L'enquête a également révélé une intensification des pressions inflationnistes. Les prix des intrants et des produits finis ont tous deux augmenté à leur rythme le plus ⁠rapide depuis quatre mois.

"La reprise des pressions sur les prix signalée par l'enquête laisse entrevoir que l'inflation dans la zone euro se rapprochera davantage de 4% que de l'objectif de 2% fixé par la BCE", souligne Chris Williamson.

L'économiste estime que, parallèlement à l'accélération de la croissance indiquée par l'indice PMI, ces données alimenteront encore davantage les paris un resserrement plus agressif de la politique monétaire dans la zone euro.

(Reportage Indradip Ghosh ; version française Diana ​Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)