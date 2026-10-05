France/PMI: Le secteur des services renoue avec la croissance en septembre

Des passants se promènent sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

Le secteur des services, ‌qui occupe une place prépondérante dans l'économie française, a enregistré ​en septembre sa première croissance depuis la fin de l'année dernière, grâce notamment à une reprise de la production après une intense ​vague de chaleur cet été, montre l'enquête définitive PMI S&P Global & HCOB, publiée ​lundi.

Le PMI définitif des services a ⁠progressé à 51,2 points en septembre, contre 48,0 en ‌août et après une estimation à 51,4 points.

Tout chiffre supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité, ​tandis qu'un chiffre ‌inférieur à 50 signale une contraction.

L'indice PMI composite ⁠définitif de septembre, qui regroupe les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a également progressé à 51,1 points, contre 48,5 ⁠en août, après ‌un chiffre préliminaire de 51,2.

Si les chiffres de septembre ⁠sont encourageants, l'inflation reste toutefois une source de préoccupation, ‌souligne Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Il ⁠serait imprudent de ne pas s'interroger sur la ⁠pérennité de l'expansion ‌économique française en septembre, étant donné que les données d'enquête suggèrent ​que les conditions sous-jacentes de ‌la demande restent fragiles. Ces chiffres pourraient refléter un certain rebond après le coup ​porté à l'activité des entreprises en août en raison de la canicule", dit-il.

"Avec la poursuite de la guerre ⁠au Moyen-Orient et le maintien des prix mondiaux du pétrole et du gaz à des niveaux élevés, le risque que l'inflation liée aux coûts énergétiques se répercute sur davantage de secteurs de l'économie augmente", ajoute-t-il.

(Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia ; édité ​par Benoit Van Overstraeten)