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France/PMI: Le secteur des services renoue avec la croissance en septembre
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 12:03

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Des passants se promènent sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

Des passants se promènent sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

Le secteur des services, ‌qui occupe une place prépondérante dans l'économie française, a enregistré ​en septembre sa première croissance depuis la fin de l'année dernière, grâce notamment à une reprise de la production après une intense ​vague de chaleur cet été, montre l'enquête définitive PMI S&P Global & HCOB, publiée ​lundi.

Le PMI définitif des services a ⁠progressé à 51,2 points en septembre, contre 48,0 en ‌août et après une estimation à 51,4 points.

Tout chiffre supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité, ​tandis qu'un chiffre ‌inférieur à 50 signale une contraction.

L'indice PMI composite ⁠définitif de septembre, qui regroupe les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a également progressé à 51,1 points, contre 48,5 ⁠en août, après ‌un chiffre préliminaire de 51,2.

Si les chiffres de septembre ⁠sont encourageants, l'inflation reste toutefois une source de préoccupation, ‌souligne Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Il ⁠serait imprudent de ne pas s'interroger sur la ⁠pérennité de l'expansion ‌économique française en septembre, étant donné que les données d'enquête suggèrent ​que les conditions sous-jacentes de ‌la demande restent fragiles. Ces chiffres pourraient refléter un certain rebond après le coup ​porté à l'activité des entreprises en août en raison de la canicule", dit-il.

"Avec la poursuite de la guerre ⁠au Moyen-Orient et le maintien des prix mondiaux du pétrole et du gaz à des niveaux élevés, le risque que l'inflation liée aux coûts énergétiques se répercute sur davantage de secteurs de l'économie augmente", ajoute-t-il.

(Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia ; édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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4 commentaires

  • 16:36

    Le secteur des TPE va mal et leurs dirigeants sont très inquiets pour l'avenir proche. C'est le coeur de notre économie et une grosse part de son dynamise. Et on continue de nous abreuver d'articles vantant la croissance ici et là. Je rappelle à nouveau que nous n'avons pas une croissance actuellement supérieure à celle de la RUSSIE. En guerre et sous embargo.

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