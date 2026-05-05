La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, met en garde contre des « conséquences bien plus graves » si la guerre au Moyen-Orient se prolonge jusqu'en 2027

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* La directrice générale du FMI affirme que le scénario défavorable est déjà en vigueur

* Les prévisions initiales sont désormais « derrière nous »

* L'inflation augmenterait si la guerre se prolongeait

(Ajout de citations et de contexte) par Andrea Shalal

La directrice générale du Fonds monétaire international a averti lundi que l'inflation était déjà en train de s'accélérer et que l'économie mondiale pourrait connaître une « issue bien pire » si la guerre au Moyen-Orient se prolongeait jusqu'en 2027 et que les prix du pétrole atteignaient environ 125 dollars (XX,XX euros) le baril.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que la poursuite de la guerre signifiait que le « scénario de référence » de l'institution financière internationale, qui tablait sur un conflit de courte durée – et prévoyait un léger ralentissement de la croissance à 3,1 % et une légère hausse des prix à 4,4 % –, n'était plus envisageable.

« Ce scénario, à mesure que les jours passent, s'éloigne de plus en plus dans le rétroviseur », a déclaré Mme Georgieva.

La poursuite de la guerre, la prévision d'un prix du pétrole avoisinant ou dépassant les 100 dollars (XX,XX euros) le baril et la montée des pressions inflationnistes signifiaient que le « scénario défavorable » du FMI était déjà en vigueur, a-t-elle ajouté.

Les anticipations d’inflation à long terme restaient ancrées et les conditions financières ne se resserraient pas, mais cela pourrait changer si la guerre se prolongeait, a-t-elle déclaré lors d’une conférence organisée par le Milken Institute.

« À présent, si cela se prolonge jusqu’en 2027 et que les prix du pétrole s’établissent à environ 125 dollars (XX,XX euros), alors nous devons nous attendre à une issue bien pire », a-t-elle déclaré. « Nous verrons alors l’inflation grimper et, inévitablement, les anticipations d’inflation commenceront à se désancrer. »

Le FMI a publié le mois dernier trois scénarios concernant la trajectoire de la croissance du PIB mondial en 2026 et 2027, dans un contexte de grande incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient: la « prévision de référence » principale, un « scénario défavorable » intermédiaire et un « scénario grave » bien plus grave.

Le scénario défavorable prévoit un ralentissement de la croissance mondiale à 2,5 % en 2026 et une inflation globale de 5,4 %. Le scénario grave prévoit une croissance de seulement 2 % et une inflation globale de 5,8 %.

Mike Wirth , président-directeur général de Chevron, s’exprimant lors de la même table ronde, a déclaré que des pénuries physiques d’approvisionnement en pétrole commenceraient à apparaître dans le monde entier en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transitaient 20 % de l’approvisionnement mondial en brut avant la guerre.

Les économies commenceront à se contracter, d'abord en Asie, à mesure que la demande s'ajustera pour s'adapter à l'offre tant que le détroit restera fermé en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré M. Wirth.

Mme Georgieva a déclaré que le FMI suivait de près l'impact progressif du conflit sur les chaînes d'approvisionnement, les engrais ayant déjà renchéri de 30 % à 40 %, ce qui ferait grimper les prix des denrées alimentaires de 3 % à 6 %. D'autres secteurs pourraient également être touchés.

« Ce que je tiens à souligner, c’est que la situation est vraiment grave », a-t-elle déclaré, exprimant son inquiétude face au fait que de nombreux décideurs politiques agissaient encore comme si la crise allait prendre fin dans quelques mois et mettaient en place des mesures visant à atténuer l’impact sur les consommateurs et les entreprises, ce qui maintenait la demande de pétrole à un niveau élevé.

« N’ajoutez pas de l’huile sur le feu », a-t-elle déclaré. « Tout le monde dans cette salle sait que si l’offre diminue, la demande suit inévitablement. »