Palantir revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise annonce une hausse de 85% de son chiffre d'affaires au premier trimestre

* Le directeur général affirme que les États-Unis restent le cœur de l'activité de l'entreprise

* Enregistre un chiffre d'affaires de 687 millions de dollars provenant de clients du gouvernement américain

(Ajout du commentaire du directeur financier issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 12, mise à jour des cours de l'action et ajout d'informations contextuelles) par Jaspreet Singh

Palantir Technologies PLTR.O a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels, signe d'une demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de clients commerciaux.

L'adoption croissante des outils d'intelligence artificielle dans la guerre moderne a stimulé la demande pour les plateformes logicielles développées par des entreprises telles que Palantir, qui aident les ministères de la Défense à analyser les données et à prendre des décisions de ciblage en temps réel.

Le système d'IA Maven de Palantir, une plateforme logicielle de commandement et de contrôle qui analyse les données du champ de bataille et identifie les cibles, est sur le point de devenir un programme officiel du Pentagone, garantissant ainsi son utilisation à long terme par l'ensemble de l'armée américaine.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 7,65 et 7,66 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 7,18 à 7,20 milliards de dollars.

"Les États-Unis restent le centre, le cœur constant, de notre activité. Et cette activité est en pleine explosion", a déclaré lundi le directeur général Alex Karp dans une lettre aux actionnaires.

La division gouvernementale américaine de Palantir vend des logiciels d'analyse de données et d'IA aux agences de défense et de renseignement, tandis que sa division commerciale américaine fournit des plateformes d'IA d'entreprise qui aident les sociétés à intégrer leurs données et à automatiser leurs décisions opérationnelles.

Le chiffre d'affaires a bondi de 85% pour atteindre 1,63 milliard de dollars au premier trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 1,54 milliard de dollars.

Palantir a indiqué que son chiffre d'affaires provenant des clients commerciaux américains avait bondi de 133% pour atteindre 595 millions de dollars, tandis que celui provenant des clients du gouvernement américain avait augmenté de 84% pour atteindre 687 millions de dollars.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 33 cents au premier trimestre, dépassant les estimations de 28 cents.

L'action de la société a reculé de 1,5% en séance prolongée. Le titre a chuté d'environ 18% cette année.

Le directeur financier David Glazer a réaffirmé lors d'une conférence téléphonique post-résultats que les dépenses de la société devraient augmenter en 2026 "car nous restons déterminés à investir dans le plan produit et les talents techniques les plus pointus".

Le mois dernier, Palantir a décroché un contrat de 300 millions de dollars avec le département américain de l'Agriculture .

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,797 et 1,801 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,68 milliard de dollars.