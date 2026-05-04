Elon Musk règle le litige avec la SEC concernant les informations divulguées sur Twitter ; une amende de 1,5 million de dollars lui est infligée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La SEC a affirmé que Musk avait économisé 150 millions de dollars en retardant la publication d'informations

* Musk et la SEC ont un passé marqué par de nombreux litiges

* Aucune reconnaissance de faute

(Ajout des détails de l'accord, du contexte, des dates et des signatures) par Jonathan Stempel et Douglas Gillison

Elon Musk a réglé à l'amiable le procès civil intenté par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qui accusait l'homme le plus riche du monde d'avoir attendu trop longtemps en 2022 pour divulguer ses premiers achats d'actions de Twitter, désormais connu sous le nom de X.

Une fiducie au nom de Musk versera une amende civile de 1,5 million de dollars, sans reconnaître aucune faute. Musk n'aura pas à céder l'argent qu'il aurait économisé grâce à ce retard. L'accord a été rendu public lundi devant le tribunal fédéral de Washington, D.C. Les avocats de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dansson action en justice de janvier 2025, la SEC a déclaré que le retard de 11 jours pris par Musk pour révéler sa participation initiale de 5 % dans Twitter, fin mars et début avril 2022, lui avait permis d'acheter plus de 500 millions de dollars d'actions à des prix artificiellement bas.

La SEC avait fait valoir que Musk devait payer une amende civile et rembourser les 150 millions de dollars qu'il aurait économisés aux dépens d'investisseurs peu méfiants. Musk a qualifié ce retard d'involontaire et a accusé la SEC de violer son droit à la liberté d'expression en le prenant pour cible.

Il a finalisé l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022.

La sanction civile infligée à Musk est la plus importante de l'histoire de la SEC pour le type d'infraction dont il était accusé, a déclaré une personne proche de l'accord.

Les efforts de la SEC pour récupérer les 150 millions de dollars auraient pu être difficiles à prouver devant les tribunaux, ont déclaré des personnes proches de l'accord.

Musk entretient des relations tendues avec la SEC depuis septembre 2018, lorsque l'autorité de régulation l'a accusé de fraude boursière pour avoir déclaré sur Twitter qu'il avait “obtenu” un financement en vue de la privatisation potentielle de son constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O .

Il avait réglé cette affaire en payant une amende civile de 20 millions de dollars, en laissant les avocats de Tesla examiner certains tweets à l'avance et en renonçant à son poste de président de Tesla.

L'accord conclu lundi intervient trois mois après que la juge fédérale Sparkle Sooknanan a rejeté la demande de de Musk visant à faire classer l'affaire. Les deux parties ont révélé le 17 mars qu'elles étaient en pourparlers en vue d'un règlement.

La SEC a poursuivi Musk six jours avant que l'ancien président américain Joe Biden ne quitte la Maison Blanche et ne soit remplacé par Donald Trump. L'actuel président de la SEC, Paul Atkins, a réorienté les priorités de l'organisme en matière d'application de la loi.