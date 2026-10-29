La BCE devrait marquer une pause tout en laissant la porte ouverte à de nouveaux relèvements de taux

Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: Adobe Stock)

Par Josefina Rodriguez, Economiste et stratégiste chez Vanguard

En bref : Nous prévoyons que la BCE conservera son taux de facilité de dépôt inchangé à 2,50% lors de la réunion de jeudi, ce qui correspond globalement aux anticipations du marché. La croissance reste relativement solide, mais le ralentissement de l'activité et le resserrement des conditions financières laissent à la BCE une marge de manœuvre pour marquer une pause, tandis que les prix élevés de l'énergie maintiennent les risques d'inflation à la hausse. Nous considérons donc le mois d'octobre comme une pause plutôt que comme la fin du cycle, avec deux nouvelles hausses de 25 points de base qui porteront le taux directeur à 3% d'ici fin 2027.

Point clés

La BCE devrait maintenir ses taux inchangés en octobre. Les récentes déclarations des membres du Conseil directeur ont été relativement équilibrées, les décisionnaires soulignant qu'une approche mesurée reste appropriée.

La croissance est restée solide, même si son élan s'est quelque peu affaibli. L'activité a mieux résisté que prévu compte tenu du choc énergétique et de l'incertitude générale. Toutefois, les données d'enquêtes récentes sont devenues plus mitigées, les indices PMI d'octobre indiquant un certain ralentissement, notamment en France.

Le resserrement des conditions financières renforce les arguments en faveur d'une pause, et les risques baissiers s'accumulent. Les rendements à long terme ont sensiblement augmenté et les écarts de rendement des obligations souveraines se sont creusés, notamment en France, ce qui a entraîné un resserrement des conditions financières dans l'ensemble de la zone euro. Cette évolution devrait peser sur la demande et pourrait se substituer à un resserrement monétaire supplémentaire. Selon nos analyses, un choc de resserrement des conditions financières équivalent à un écart-type entraînerait une baisse du PIB réel de la zone euro de l'ordre de 0,4 à 0,5%, cet effet s'inversant progressivement par la suite. Cela renforce notre opinion selon laquelle les risques pesant sur notre prévision actuelle de croissance de 1,3 % pour 2027 sont de plus en plus orientés à la baisse, en particulier si les conditions financières se resserrent davantage.

La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires reste le principal risque à la hausse pour l'inflation, mais les effets secondaires restent limités. Les prix de l'énergie ont considérablement augmenté depuis la réunion de septembre, et les courbes actuelles des contrats à terme indiquent une trajectoire supérieure au scénario défavorable de la BCE. Le choc s'étend également au-delà du pétrole brut et du gaz : les capacités de raffinage limitées maintiennent les prix des produits raffinés à un niveau élevé, tandis que le faible niveau des stocks de gaz en Europe accroît le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement. La hausse des prix de l'énergie et des matières premières agricoles se répercute également sur l'inflation alimentaire, qui devrait, selon nos prévisions, s'élever à près de 4% en 2027. Malgré ces pressions, les signes d'effets secondaires plus généralisés restent limités.

• La France occupera probablement une place prépondérante, mais nous ne pensons pas que la BCE envisage d'intervenir. Les incertitudes politiques et budgétaires en France ont contribué à l'élargissement des écarts de rendement des obligations souveraines, mais les tensions actuelles sur les marchés ne semblent pas suffisantes pour inciter la BCE à intervenir. Mme Lagarde devrait réaffirmer que la correction des déséquilibres budgétaires relève avant tout de la responsabilité des gouvernements nationaux, tout en soulignant que la BCE dispose d'outils si les mouvements de marché devaient devenir chaotiques ou menacer la transmission de la politique monétaire.

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• La communication devrait rester équilibrée et axée sur l'optionalité. Nous nous attendons à ce que la BCE maintienne son évaluation des risques à la hausse pour l'inflation et des risques à la baisse pour la croissance, tout en réaffirmant que ses décisions futures resteront fonction des données et seront prises réunion par réunion. Nous ne nous attendons donc pas à des indications explicites sur le calendrier ou l'ampleur d'un nouveau resserrement.

Notre scénario : Compte tenu de nos prévisions d'une inflation persistante supérieure à l'objectif, nous anticipons une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici décembre et une autre de 25 points de base en 2027, portant le taux directeur à 3% d'ici fin 2027. L'absence d'effets de second tour significatifs et le resserrement des conditions financières plaident en faveur d'une approche progressive, mais les risques d'inflation persistants nous amènent à penser que le cycle de resserrement n'est pas terminé.