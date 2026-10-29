 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BCE : un statu quo à 2,5%
information fournie par TRIBUNE LIBRE 29/10/2026 à 07:42

Ajouter Boursorama à vos sources

Le siège de la BCE, à Francfort. (crédit : BCE)

Le siège de la BCE, à Francfort. (crédit : BCE)

Par François Rimeu, Stratégiste Senior chez Credit Mutuel AM

La Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser ses taux inchangés en octobre. La hausse des taux longs depuis le dernier comité risque de peser sur la croissance et l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) reste contenue entre 2,4 % et 2,7 % depuis mai, malgré la persistance du risque géopolitique.

Nos anticipations

  • Le taux de la facilité de dépôt devrait rester inchangé à 2,50%.
  • Christine Lagarde devrait de nouveau souligner les risques haussiers pour l'inflation et baissiers pour la croissance, tout en notant la résilience de l'économie européenne.
  • Face aux tensions sur la dette française, elle devrait indiquer suivre la situation de près, notamment pour la transmission de la politique monétaire. Elle rappellera probablement l'existence de l'OMT (opérations monétaires sur titres) et du TPI (instrument de protection de la transmission), jamais activés.

En conclusion

La BCE devrait rester prudente et ne pas donner d'indication sur la trajectoire des taux, comme à son habitude. La hausse des taux longs, le durcissement des conditions financières et le second choc énergétique pourraient peser sur la demande, ce qui limite la nécessité d'un nouveau resserrement.

Banques centrales
BCE
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Oui, le climat continue d’intéresser les épargnants !
    Oui, le climat continue d’intéresser les épargnants !
    information fournie par Boursorama 29.10.2026 09:06 

    Le baromètre OpinionWay montre une baisse du nombre de détenteurs de fonds climat, mais une conviction renforcée chez les épargnants engagés, qui restent demandeurs d'offres mieux expliquées et plus crédibles. La performance financière demeure le critère dominant, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2026 08:59 

    * AIRBUS AIR.PA - Le constructeur aéronautique européen a maintenu mercredi ses prévisions pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a fait état jeudi d'une hausse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Première installation d'économie circulaire de Volkswagen, située dans l'usine de véhicules électriques de Volkswagen à Zwickau.
    Volkswagen : une perte plus importante que prévu au T3 accentue les enjeux de la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2026 08:53 

    Volkswagen a vu ses ‌pertes s'aggraver au troisième trimestre de son exercice, signe d'une crise qui ​s'accentue chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu'il entame une restructuration de ... Lire la suite

  • Baskets Adidas en vente dans une boutique à Berlin
    Adidas confirme ses résultats préliminaires et prévisions pour l'année
    information fournie par Reuters 29.10.2026 08:48 

    Le fabricant allemand de ‌vêtements de sport Adidas a confirmé jeudi ses résultats déjà publiés ​pour le troisième trimestre et son relèvement d'objectif de bénéfice pour l'année, invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à ​pied et de football. Dans ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,63 +0,25%
TOTALENERGIES
84,22 +0,74%
2CRSI
27,56 +0,15%
STELLANTIS
4,2075 -1,79%
SOCIETE GENERALE
61,99 +0,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank