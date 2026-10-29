BCE : un statu quo à 2,5%

Le siège de la BCE, à Francfort. (crédit : BCE)

Par François Rimeu, Stratégiste Senior chez Credit Mutuel AM

La Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser ses taux inchangés en octobre. La hausse des taux longs depuis le dernier comité risque de peser sur la croissance et l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) reste contenue entre 2,4 % et 2,7 % depuis mai, malgré la persistance du risque géopolitique.

Nos anticipations

Le taux de la facilité de dépôt devrait rester inchangé à 2,50%.

Christine Lagarde devrait de nouveau souligner les risques haussiers pour l'inflation et baissiers pour la croissance, tout en notant la résilience de l'économie européenne.

Face aux tensions sur la dette française, elle devrait indiquer suivre la situation de près, notamment pour la transmission de la politique monétaire. Elle rappellera probablement l'existence de l'OMT (opérations monétaires sur titres) et du TPI (instrument de protection de la transmission), jamais activés.

En conclusion

La BCE devrait rester prudente et ne pas donner d'indication sur la trajectoire des taux, comme à son habitude. La hausse des taux longs, le durcissement des conditions financières et le second choc énergétique pourraient peser sur la demande, ce qui limite la nécessité d'un nouveau resserrement.