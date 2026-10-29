Technip Energies flambe sur le SBF 120 après des marges records au 3e trimestre

Technip Energies grimpe de 9,94% à 35,84 euros, signant la plus forte progression du SBF 120. Les investisseurs saluent les bons résultats affichés au 3e trimestre par le groupe d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique. Cette période est marquée par la nette amélioration opérationnelle et des marges records.

Une activité portée par le GNL malgré les tensions géopolitiques

Sur ces 9 mois de l'exercice en cours, Technip Energies a généré un chiffre d'affaires ajusté (IFRS) de 5,6 milliards d'euros contre 5,42 MdsEUR un an plus tôt sur la même période. Les ventes progressent en dépit des perturbations prolongées au Moyen-Orient liées au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le segment Livraison de projet (Project Delivery) a enregistré au 3e trimestre 2026 son plus haut niveau de chiffre d'affaires trimestriel jamais atteint. Sur 9 mois, il ressort à 4,212 MdsEUR, soit une hausse de 4%. Cette croissance de l'activité a été soutenue par les projets de GNL et de décarbonation aux Etats-Unis et en Europe. L'impact de la crise du détroit d'Ormuz a été partiellement compensé par le déploiement de solutions logistiques alternatives.

Sur le plan de la rentabilité globale, les chiffres cumulés traduisent toutefois une normalisation par rapport à l'exercice précédent.

L'EBITDA récurrent s'élève à 385 MEUR contre 478 MEUR un an plus tôt. Le résultat net (IFRS ajusté) ressort à 184,8 MEUR contre 281,9 MEUR un an auparavant. Par action, le bénéfice dilué est passé en glissement annuel de 1,58 EUR à 1,04 EUR.

Le rebond des marges trimestrielles salué par les analystes

Si le cumul sur neuf mois marque le pas, c'est bien la nette amélioration opérationnelle observée au 3e trimestre qui enthousiasme le marché.

Jefferies souligne que "l'EBITDA du 3e trimestre dépasse le consensus de 16% et atteint son plus haut niveau historique trimestriel, porté par le redressement de la marge de la division Project Delivery (PD) à 7% (contre 5,6% attendu). Le chiffre d'affaires de ce segment d'activité ressort quant à lui 7% sous les attentes, mais progresse par rapport au trimestre précédent pour signer un record."

Le bureau d'études ajoute que la division TPS enregistre également une marge record à 16,1% et que l'ensemble des objectifs pour l'exercice 2026 est confirmé. Enfin, la trésorerie nette ajustée atteint 3,55 MdsEUR, un niveau inférieur de 4 % au consensus mais globalement en ligne avec les estimations de Jefferies.

Même tonalité chez UBS qui souligne que les résultats du 3e trimestre sont ressortis proches des attentes grâce à la solidité des marges : "Le chiffre d'affaires ressort 6% sous le consensus, mais cet écart a été compensé par des marges plus élevées. L'EBITDA dépasse le consensus de 16%. Le résultat net de 90 MEUR n'est supérieur au consensus que de 1 % en raison d'intérêts minoritaires plus élevés. Les flux de trésorerie opérationnels (CFFO) de 118 MEUR ressortent 19% au-dessus du consensus, malgré une augmentation du besoin en fonds de roulement de 51 MEUR (contre une libération de 15 MEUR attendue par le consensus).

Pour la banque suisse, sur ce 3e trimestre, le rebond des marges est plus marqué que prévu et permet d'atteindre un EBITDA record. Le pôle TPS a délivré une marge d'EBITDA record de 16%, supérieure au consensus de 14,8%, bien que le chiffre d'affaires soit un peu faible.

Un carnet de commandes solide pour nourrir la croissance future

Au-delà de l'exécution opérationnelle, la dynamique commerciale continue d'offrir une grande visibilité à Technip Energies.

Après un 1er semestre 2026 exceptionnel, les prises de commandes ralentissent sur ce 3e trimestre comme anticipé, mais résistent un peu mieux que prévu. Elles s'élèvent à 1,4 MdEUR (soit un ratio book-to-bill de 0,7x), dépassant le consensus fixé à 1,1 MdEUR Le ratio book-to-bill s'établit en baisse à 0,7x

Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice 2026 s'élèvent à 14,128 MdsEUR, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes (book-to-bill) de 2,5. Un an avant, elles avaient atteint les 3,36 MdsEUR. Les prises de commandes du 3e trimestre s'élèvent à 1,4 MdEUR (soit un ratio book-to-bill de 0,7x), dépassant le consensus fixé à 1,1 MdEUR (soit un ratio book-to-bill de 0,5x).

Sur 9 mois, le montant du carnet de commandes s'élève à 24,506 MdsEUR contre 16,764 MdsEUR un an avant à la même période.

Objectifs 2026 confirmés et cap fixé sur 2028

Cette visibilité confortée permet au groupe d'aborder la suite de l'exercice avec sérénité et de confirmer ses ambitions à moyen terme.

"Portés par le renforcement de nos marchés clés, nous sommes en bonne voie pour générer un EBITDA annuel supérieur à 800 MEUR d'ici 2028. Technip Energies dispose d'un carnet de commandes proche d'un niveau record qui lui assure une visibilité sur plusieurs années, d'une trésorerie nette significative offrant une flexibilité certaine dans l'allocation du capital, et une stratégie claire de création de valeur à long terme.", a déclaré Arnaud Piéton, directeur général de Technip Energies.

Le groupe qui gère des projets dans l'industrie de l'énergie (pétrole, gaz, éolien, hydrogène) maintient ses prévisions annuelles pour 2026.

Pour la division Livraison de projet, le chiffre d'affaires est toujours attendu entre 5,7 et 6,3 MdsEUR. La prévision de marge d'EBITDA devrait être supérieure à 5%.

Pour la division Technologie, produits et services (TPS), le chiffre d'affaires reste maintenu dans une fourchette entre 1,9 et 2,2 MdsEUR. La marge d'EBITDA est toujours anticipée autour de 15%.