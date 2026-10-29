Volkswagen dans le rouge vif, la direction presse le pas face à la crise chinoise

Le géant automobile en crise Volkswagen appelle à accélérer ses mesures d'économies après une lourde perte nette au troisième trimestre ( AFP / Pedro PARDO )

Le géant automobile en crise Volkswagen a appelé jeudi à accélérer ses mesures d'économies après une lourde perte nette au troisième trimestre en grande partie liée à ses difficultés sur le marché chinois.

"Nous devons accélérer et intensifier nos efforts visant à réduire structurellement notre base de coûts", a expliqué le directeur financier du groupe Arno Antlitz lors d'une conférence de presse.

Entre juillet et septembre, le géant allemand de l'automobile, propriétaire de dix marques dont Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche et Seat, a enregistré une perte nette de 5,8 milliards d'euros, plus de cinq fois supérieure à celle de l'an dernier, en raison d'éléments exceptionnels largement liés à ses difficultés en Chine.

"Nous n'avons pas de temps à perdre", a-t-il ajouté, alors que les ventes du groupe sur le premier marché automobile mondial, longtemps moteur de sa croissance et de sa rentabilité, continuent de s'effondrer, à l'instar de celles de ses concurrents allemands BMW et Mercedes-Benz.

Les constructeurs locaux y gagnent rapidement des parts de marché grâce à des véhicules électriques technologiquement avancés proposés à des prix agressifs, comprimant les marges des groupes étrangers.

Le suédois Volvo a aussi fait les frais de l'hyperconcurrence chinoise, annonçant la semaine dernière une perte nette au troisième trimestre et la suppression de 2.500 postes.

La débâcle chinoise chez Volkswagen s'est traduite par une chute de 38,5% des livraisons au troisième trimestre, à 405.800 véhicules, et par un milliard d'euros de dépréciations d'actifs.

Au même moment, le constructeur a engagé un vaste programme de restructuration validé en septembre par la direction et les syndicats.

Il prévoit 50.000 suppressions de postes supplémentaires, qui s'ajoutent aux réductions déjà décidées en 2024, portant à 100.000 le nombre total d'emplois supprimés d'ici à 2030.

Fin 2026, le groupe de Wolfsbourg (nord) employait quelque 648.000 personnes dans le monde.

1% de marge au maximum

Depuis le début de l'année, Volkswagen a enregistré près de 9 milliards d'euros de charges exceptionnelles, principalement au troisième trimestre, en raison de la baisse de valeur de sa marque Porsche, pour 6,4 milliards d'euros, de ses difficultés sur le marché chinois et de coûts de restructuration.

Face à la détérioration de son environnement, Volkswagen a abaissé mi-septembre ses prévisions pour 2026, ne tablant plus que sur une marge opérationnelle pouvant atteindre au maximum 1 % contre 4 à 5 % auparavant.

M. Antlitz a souligné que "même avant les effets spéciaux la marge opérationnelle s'élevait à 3,8 % après neuf mois, ce qui montre un besoin clair d'action". "Sur 100 euros de chiffre d'affaires, il reste moins de 4 euros de profits", a-t-il illustré.

Au-delà des effectifs, Volkswagen entend réduire de moitié le nombre de modèles proposés, diminuer ses capacités de production et ses investissements afin d'atteindre 31 milliards d'euros d'économies d'ici à 2030.

Paradoxalement, le groupe compte aussi s'appuyer davantage sur la Chine pour son développement international.

Il prévoit d'exporter chaque année 300.000 véhicules produits dans le pays vers d'autres marchés en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, misant sur les technologies développées dans son principal centre de recherche et développement hors d'Allemagne, qu'il considère comme un "atout stratégique".