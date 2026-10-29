Revenus trimestriels en hausse de 4% pour Eramet

Au troisième trimestre 2026, Eramet affiche un chiffre d'affaires ajusté de 746 millions d'euros, en progression de 4 % sur un an ( 3 % à périmètre et change constants). Cette performance traduit un effet prix positif ( 15%), contrebalancé par un effet volume défavorable (-12%) directement imputable à l'arrêt temporaire de la production à PT WBN en Indonésie, où les opérations ont redémarré en septembre après quatre mois de mise en Care & Maintenance.

Sur le plan opérationnel, le groupe minier a bénéficié de la hausse des volumes transportés au Gabon via la modernisation du Transgabonais ( 14% sur le trimestre) et de la montée en cadence de son usine de lithium à Centenario, en Argentine, dont l'objectif reste d'approcher 100% de la capacité nominale d'ici la fin de l'année.

Dans un environnement de marché volatil, le groupe minier et métallurgique vise un Ebitda ajusté annuel compris entre 540 et 610 millions d'euros, tandis que les dépenses d'investissement ont été confirmées entre 250 et 290 millions d'euros.

Eramet rappelle que sa priorité financière réside dans son projet d'augmentation de capital de 500 millions d'euros, avec droits préférentiels de souscription d'ici la fin de l'année.