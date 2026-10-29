La Bourse de Paris en hausse après une salve de résultats

Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris s'inscrit en hausse jeudi après une salve de résultats d'entreprises, et dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice phare CAC 40 prenait 0,84 %, à 7.952,99 points. La veille, il avait terminé quasi stable (0,00 %), lâchant à peine 0,18 point, pour terminer à 7.886,96 points.

L'attention se tourne désormais vers la BCE, qui devrait laisser ses taux directeurs inchangés jeudi, malgré une inflation persistante, tandis que les turbulences sur la dette française devraient s'inviter au cœur des discussions.

L'attention se portera sur la conférence de presse de la présidente de la BCE Christine Lagarde "concernant une éventuelle hausse en décembre et sur les répercussions de l'augmentation des coûts d’emprunt des États européens", souligne Daniela Hathorn, de Capital.com.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une vague de résultats de sociétés françaises, dont un certain nombre de poids lourds de la cote.

Bénéfice record pour TotalEnergies

Le géant français pétrogazier TotalEnergies a annoncé jeudi un bénéfice net record au troisième trimestre, plus que doublé sur un an, à 8,3 milliards de dollars, grâce à l'envolée du cours des hydrocarbures provoquée par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Ces résultats avaient été largement anticipés, le cours de TotalEnergies montant seulement de 0,80 %, à 84,27 euros vers 10H10 heure de Paris.

Feu vert pour Renault

Renault Group a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,5 % au troisième trimestre notamment grâce aux véhicules assemblés pour des partenaires, alors que les ventes de ses marques baissaient de 6 %, a-t-il annoncé jeudi.

Les résultats du constructeur automobile français ont été salués en Bourse, son titre grimpant de 5,92 %, à 27,91 euros vers 10H10 heure de Paris.

Stellantis cédait quant à lui 3,40 %, à 4,14 euros, au lendemain de son envolée de plus de 15 % en une seule séance, les analystes saluant le maintien des prévisions pour 2026.

Pluxee voit rouge

Le titre de Pluxee, entité devenue indépendante de Sodexo qui inclut notamment ses titres-restaurant, dévissait de 12,97 %, à 12,37 euros sur la Bourse de Paris, après avoir indiqué jeudi que 2027 sera une "année de transition" lui permettant d'absorber l'impact "défavorable" d'une réforme des tickets restaurant au Brésil, lors de la présentation de ses résultats.

L'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en légère hausse de 1,2 %. Le résultat net s'est établi à 191 millions d'euros, en baisse de 12,3 %.

Les analystes de Jefferies, qui avaient anticipé une baisse du cours de l'action dans une note dédiée, évoquent "les vents contraires liés à la réglementation brésilienne" dont certains effets "devraient se matérialiser en 2027, entraînant des prévisions sensiblement inférieures au consensus".

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