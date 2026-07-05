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L'Opep+ approuve une nouvelle hausse de production de pétrole
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 13:49

(Actualisé avec communiqué)

par Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova

L'Opep+ a décidé une nouvelle hausse de ses objectifs de production à compter du mois d'août, a annoncé l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole dans un communiqué publié dimanche, augmentant ainsi de nouveau l'approvisionnement mondial sur fond de baisse des prix du pétrole à la suite de la réouverture progressive du Détroit d'Ormuz.

Durant une réunion en ligne, l'organisation est tombée d'accord sur le principe d'une hausse des quotas de 188.000 barils par jour, qui viendrait s'ajouter aux augmentations de juin et de juillet, comme l'avaient dit précédemment à Reuters plusieurs sources au fait du dossier.

Les sept principaux membres de l'Opep+, qui regroupe l'Opep et des pays producteurs alliés comme la Russie, ont déjà augmenté leurs quotas de production de près de 800.000 barils par jour d'avril à juillet.

Mais cette hausse était restée jusqu'ici largement théorique à cause de la fermeture du Détroit d'Ormuz provoquée par la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février. Les tankers de certains des principaux membres de l'Opep+ - L'Arabie saoudite, le Koweït et l'Irak - empruntent cette voie maritime.

La production de l'organisation est tombée à 33,13 millions de barils par jour en mai, selon des données de l'Opep, contre 42,77 millions en février, et reste aujourd'hui sous ses niveaux d'avant la guerre bien qu'elle ait commencé à se redresser en juin quand les Etats-Unis ont aidé les Emirats arabes unis et d'autres pays de l'Opep+ à exporter davantage.

(Version française Gilles Guillaume)

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