Au Brésil, pays passionné de football, une start-up du streaming attire les téléspectateurs de la Coupe du monde, qui délaissent la télévision au profit de YouTube

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* CazeTV est la seule plateforme à diffuser gratuitement les 104 matchs de la Coupe du monde

* CazeTV indique avoir atteint un pic de 21,3 millions d'appareils connectés simultanément lors du match du 32e de finale de la Coupe du monde opposant le Brésil au Japon

* Le passage au streaming a offert aux jeunes supporters davantage de possibilités de suivre les matchs, mais a également rendu certains matchs plus difficiles à suivre pour les téléspectateurs occasionnels

(Ajout de la réponse de la FIFA aux paragraphes 12 et 19) par Brendan O'Boyle

Pendant des décennies, regarder la Coupe du monde dans un Brésil passionné de football signifiait généralement allumer la télévision, mais cette année, pour la première fois, seule la moitié des matchs est diffusée de la manière habituelle.

CazeTV, plateforme basée sur YouTube et fondée par le streamer Casimiro Miguel, est la seule à diffuser gratuitement l’intégralité des 104 matchs, transformant ainsi le plus grand marché médiatique d’Amérique latine en un laboratoire très suivi pour le sport en direct à l’ère du streaming.

Alors que le Brésil affronte la Norvège dimanche pour une place en quarts de finale, Globo, le plus grand réseau de télévision d’Amérique latine qui domine le marché depuis longtemps, reste le principal diffuseur de la Coupe du monde dans le pays – touchant jusqu’à présent 86 % de l’audience du tournoi.

Mais les premières données d’audience suggèrent que l’audience s’est fragmentée, les téléspectateurs se répartissant entre CazeTV et d’autres chaînes.

Le passage au streaming a offert aux jeunes supporters davantage de possibilités de suivre les matchs, tout en rendant certains matchs plus difficiles à suivre pour les téléspectateurs occasionnels habitués à regarder la Coupe du monde sur les chaînes gratuites.

CazeTV affirme avoir atteint un pic de 21,3 millions d’appareils connectés simultanément lors de la victoire du Brésil 2-1 contre le Japon , ce qui en ferait l’un des streams en direct les plus regardés de l’histoire de YouTube.

Son propriétaire, LiveMode, a transposé ce concept au Portugal, où LiveModeTV, une chaîne YouTube dont le joueur vedette Cristiano Ronaldo est l’un des principaux actionnaires, diffuse gratuitement 34 matchs de la Coupe du monde. Selon LiveMode, la chaîne a touché près de 90 % des foyers portugais dès ses premières semaines.

UN TERRAIN FERTILE

La culture sportive du Brésil, le fort engagement numérique et les créateurs de contenu influents ont créé les conditions idéales pour que le modèle de CazeTV s’épanouisse, a déclaré Sergio Lopes, cofondateur de LiveMode.

“Toutes les grandes organisations sportives se demandent comment entrer en contact avec des publics dont les habitudes médiatiques ont considérablement changé”, a-t-il déclaré. “Le Brésil est l’un des pays où cette transformation s’est opérée très rapidement, ce qui nous a permis de tester et d’affiner nos idées à grande échelle.”

Lorsque la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a annoncé son accord avec CazeTV pour la Coupe du monde 2026, elle a déclaré vouloir toucher un public plus jeune “grâce à une couverture numérique axée sur la communauté”.

La FIFA s’est dite encouragée par les résultats obtenus jusqu’à présent, ajoutant que “l’expérience brésilienne a renforcé l’importance de la flexibilité et de l’innovation dans la commercialisation des droits”.

L’attrait de CazeTV, qui peut également être regardée en streaming sur certaines applications comme Amazon Prime et Disney+, tient à ses jeunes présentateurs, tels que Casimiro, surnommé “Caze” par ses fans, qui s’adressent directement au public avec des commentaires décontractés et pleins d’humour.

Son essor reflète une tendance mondiale en faveur du streaming, a déclaré Danni Moore, analyste en audiovisuel chez Ampere Analysis, une société basée au Royaume-Uni. La dernière enquête de son cabinet a révélé que 53 % des fans de sport âgés de 18 à 34 ans préfèrent le streaming, contre 45 % de l’ensemble des fans.

Mais la décision de CazeTV d’intégrer les paris sportifs à ses retransmissions, en affichant les cotes des matchs sur les plateformes de paris partenaires, a fait l’objet de vives critiques dans un pays où la dépendance aux paris est devenue un sujet de préoccupation pour le gouvernement.

Le lancement de CazeTV a eu lieu après que Globo a renégocié ses droits sur la Coupe du monde avec la FIFA pendant la pandémie, conservant les droits de diffusion télévisée tout en renonçant à l’exclusivité numérique – une décision qui, selon le diffuseur, permettait de trouver un équilibre entre la hausse des coûts des droits et la valeur apportée au public et aux annonceurs.

La FIFA s’est ensuite associée à LiveMode, qui a lancé CazeTV avec Miguel pour la Coupe du monde 2022 et a étendu ses droits pour 2026.

Pour José Carlos Marques, l’un des plus éminents spécialistes brésiliens des médias consacrés au football, le fait que Globo n’ait pas acquis l’intégralité des droits de la Coupe du monde en 2020 a constitué une “erreur stratégique” qui a permis aux investisseurs de CazeTV de saisir une opportunité dans un pays où l’engagement en ligne est exceptionnellement élevé.

Pour les futurs tournois, la FIFA a déclaré qu’elle déciderait de la manière de vendre les droits médiatiques au cas par cas, en fonction de chaque marché, en utilisant le modèle le mieux adapté à ses objectifs, notamment la maximisation de l’audience.

“Les chaînes de télévision voudront prendre leur revanche pour la Coupe du monde 2030”, a déclaré M. Marques. “Elles tenteront de rivaliser à armes égales avec CazeTV, ou avec tout autre diffuseur qui souhaiterait retransmettre le tournoi.”