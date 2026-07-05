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Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
information fournie par AFP 05/07/2026 à 18:03

Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune.

Pour sa première participation à la Grande Boucle, Del Toro, 22 ans, a franchi la ligne en vainqueur devant Pogacar qui a tout fait pour laisser la victoire à son lieutenant chez UAE et avait l'air plus content que s'il avait gagné lui-même.

Remco Evenepoel, troisième, et Vingegaard, quatrième, ont terminé dans le même temps, trois secondes devant le Danois Mattias Skjelmose. Le Français Paul Seixas a terminé neuvième, à trois secondes aussi.

Pogacar, qui est resté sage dans le final alors qu'on attendait une attaque de sa part lors des trois tours de circuit à Barcelone, a explosé de joie au moment de passer l'arrivée pour taper sur les épaules de son jeune disciple, alors que Del Toro pointait ses doigts vers son leader pour le remercier.

Le Mexicain s'est ensuite écroulé au sol de fatigue, avant que les deux hommes ne célèbrent bruyamment leur œuvre collective, amorcée à l'entrée du circuit par leur coéquipier Brandon McNulty qui a considérablement réduit le peloton.

C'est la première victoire dans le Tour pour Del Toro. Récent vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième du Giro en 2025, il pourrait prétendre à un rôle de leader dans n'importe quelle équipe et constitue un plan B solide dans ce Tour si jamais il arrive un problème à Pogacar.

Tout s'est joué dans la toute dernière rampe de 800 mètres à 7% menant à l'arrivée devant le stade olympique, où les principaux leaders se sont expliqués dans un vacarme étourdissant, alors que des puncheurs comme Mathieu van der Poel avaient déjà été éliminés.

Deux autres Français ont fini dans le Top 10 de l'étape, Romain Grégoire (7e) et Lenny Martinez (8e), mais Kévin Vauquelin a lui été distancé rapidement.

Au classement général, Vingegaard, vainqueur du chrono par équipes avec son équipe Visma-Lease a bike la veille, conserve six secondes d'avance sur Pogacar et quinze sur Evenepoel.

Del Toro est quatrième, à seize secondes, alors que Seixas, qui a dû gérer une crevaison et un changement de vélo dans les quarante derniers kilomètres, est sixième à 42 secondes du maillot jaune.

Un doute plane sur la bonne tenue de la troisième étape lundi dans les Pyrénées-Orientales où un important incendie est en cours. La préfecture a indiqué faire une annonce d’ici la fin de la journée.

L'incendie se situe à quelque 70 kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée vers 17h00 de cette étape qui doit partir de Granollers, en Espagne, à la mi-journée.

Sport
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