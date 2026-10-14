L'Iran utilise de nouvelles tactiques pour intensifier ses attaques avant les "midterms" aux USA-responsables

par Parisa Hafezi, Jonathan Saul et Phil Stewart

L'Iran met en oeuvre de nouvelles tactiques pour cibler les navires transitant par le détroit d'Ormuz, dans le but de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et d'influencer les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, ont déclaré deux hauts responsables iraniens à Reuters.

Déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran le 28 février dernier, la guerre a provoqué une flambée des prix du pétrole, en raison notamment du blocage de facto du détroit d'Ormuz, avec des répercussions sur les prix du carburant aux Etats-Unis - un point de mécontentement des électeurs en amont des "midterms".

Les deux responsables ont refusé de fournir des détails sur cette nouvelle stratégie, mais l'un d'eux a indiqué que l'Iran avait commencé il y a environ dix jours à recourir à différentes tactiques offensives contre les navires qu'il considérait comme enfreignant ses restrictions, ajoutant que cela avait entraîné une recrudescence des attaques.

Cette stratégie comprend un changement tant dans la nature que dans la fréquence des attaques, l'un des objectifs étant d'influencer le résultat du scrutin du 3 novembre, ont-ils précisé.

"L'objectif est de contrecarrer les efforts déployés par les Etats-Unis et leurs alliés pour faire baisser les cours mondiaux du pétrole", a déclaré l'un des deux responsables.

La décision d'adopter cette nouvelle stratégie a été prise au plus haut niveau et a fait l'objet d'une coordination totale au sein du système dirigeant iranien, ont précisé ces responsables.

NOUVELLES TACTIQUES

Un responsable militaire américain, ayant souhaité conserver l'anonymat, a confirmé que l'Iran avait modifié sa tactique de manière significative.

Après la destruction d'une grande partie de ses capacités radar, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a commencé à utiliser de petites embarcations pour identifier des cibles potentielles, notamment des navires de la marine américaine, a-t-il précisé.

La semaine dernière, lors d'un incident qui n'avait pas été signalé auparavant, l'armée américaine a établi que des observateurs iraniens opéraient à partir d'un boutre, transmettant des informations concernant des cibles au CGRI, a déclaré le responsable.

Les forces américaines ont intercepté le navire, ordonné à ses occupants d'abandonner l'embarcation, puis l'ont détruit. Il n'y a eu aucune victime, a précisé le responsable américain.

L'Iran, réticent à risquer ses derniers bateaux rapides, n'a pas été en mesure d'empêcher une intensification des exportations de pétrole via le détroit, a déclaré le responsable.

DES ATTAQUES SUR UNE ZONE PLUS VASTE

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Téhéran étendra également la portée géographique de ses opérations au-delà du détroit d'Ormuz, jusqu'au golfe d'Oman et à des eaux encore plus éloignées, ont indiqué les responsables.

Une analyse réalisée par des sources spécialisées en sécurité maritime, sur la base des attaques signalées à l'autorité britannique de sécurité maritime (UKMTO) et aux sociétés de sécurité maritime de la région, suggère que cela pourrait déjà être le cas.

Elle montre que l'Iran a pris pour cible ces derniers jours des navires dans des zones situées au-delà du détroit d'Ormuz, notamment au large des côtes du Qatar et des Emirats arabes unis.

Le deuxième responsable iranien a déclaré que Téhéran ne permettrait pas au président américain Donald Trump de faire baisser les prix du pétrole avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

"Juste au moment où ils pensent se rapprocher du point où les prix vont chuter, nous les en éloignerons. C'est une partie d'échecs", a-t-il expliqué.

"Ces navires ne seraient en sécurité nulle part, même en dehors du détroit d'Ormuz."

Ni le Pentagone ni le ministère iranien des Affaires étrangères n'ont répondu à des demandes de commentaires dans l'immédiat.

FERMETURE TOTALE PROCHAINE DU DÉTROIT D'ORMUZ

Les deux responsables iraniens ont déclaré que Téhéran s'orientait vers une situation dans laquelle aucun navire enfreignant ses restrictions ne pourrait traverser le détroit.

"La fermeture totale aura lieu prochainement", a dit l'un des responsables.

Dans son dernier rapport publié dimanche, le Centre d'information maritime conjoint (Joint Maritime Information Center ou JMIC), dirigé par la marine américaine, a indiqué que la menace pesant sur la navigation marchande dans le détroit d'Ormuz restait "sérieuse".

"Les attaques, tentatives d'attaques et/ou actes de harcèlement de la part du CGRI se sont poursuivis, notamment sous la forme de survols par des drones, de surveillance ciblée des navires marchands et d'appels occasionnels par (radio) VHF", a précisé le JMIC.

(version française Camille Raynaud)