Le président du groupe SK, Chey, cède une participation au fonds de la famille Dell pour 406 millions de dollars

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Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a donné son accord pour la cession d'une participation de 1,34 % dans la société holding SK Inc 034730.KS à un fonds d'investissement lié à Michael Dell, fondateur de Dell Technologies DELL.N , pour un montant de 544 milliards de wons (406 millions de dollars), selon un document réglementaire publié mercredi.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de Chey visant à lever 944 milliards de wons par la vente d’actions afin de payer une pension alimentaire à son ex-épouse.

Voici quelques détails:

* L’acquéreur des 972 493 actions de SK Inc a été identifié comme étant DFO Public Investments, L.P., un fonds d’investissement basé dans le Delaware et affilié à DFO Management, le bureau d’investissement familial de Michael Dell, selon le document réglementaire et le site web de DFO Management.

* Au début du mois, SK Inc avait indiqué dans un document réglementaire que M. Chey avait accepté de vendre 1,65 million d’actions, soit une participation de 2,26 % , pour un montant de 944 milliards de wons. Parmi celles-ci, 681 431 actions, soit 0,94 %, seront vendues à Korea Investment & Securities pour 400 milliards de wons.

* SK avait auparavant simplement qualifié l’acquéreur des actions restantes d’“investisseur stratégique”, précisant que celui-ci avait accepté d’acheter cette participation après avoir évalué la compétitivité commerciale de SK Inc. ainsi que ses perspectives de croissance à moyen et long terme.

* Dell Technologies, un fournisseur majeur de serveurs d’IA et d’infrastructures de centres de données, entretient des relations commerciales avec SK Hynix 000660.KS , la division du groupe SK spécialisée dans la fabrication de puces mémoire. La participation est acquise par un fonds d’investissement de la famille Dell, et non par Dell Technologies elle-même.

* Reuters avait rapporté en mai que des entreprises technologiques mondiales avaient approché SK Hynix avec des propositions visant à investir dans des lignes de production dédiées aux puces mémoire et à contribuer au financement d’équipements de fabrication coûteux, alors qu’elles cherchaient à s’assurer des approvisionnements face à l’explosion de la demande en IA.

* Le Forum coréen de la gouvernance d’entreprise a déclaré que M. Chey et les acquéreurs seraient tenus de déclarer leurs participations comme des participations conjointes s’ils avaient convenu, même de manière informelle, d’exercer leurs droits de vote de la même manière. Ne pas le faire constituerait une violation de la loi sud-coréenne sur les marchés financiers, a-t-il précisé.

* Le forum, un organisme de surveillance indépendant chargé de contrôler les questions de gouvernance d’entreprise en Corée du Sud, a indiqué qu’un investisseur stratégique avait suggéré que leurs intérêts pourraient être alignés, ce qui soulève la possibilité que le fonds puisse être considéré comme un détenteur conjoint avec Chey au regard de la loi.

(1 $ = 1.339,6000 wons)