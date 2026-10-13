L'IA suscite des inquiétudes, mais l'indice STOXX continue de progresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,6 %

* Inquiétudes liées à l'IA, les résultats financiers au centre de l'attention

* Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés

* Le directeur général de Broadcom compare les investissements dans l'IA à “un pari au casino”

13 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'IA SUSCITE DES INQUIÉTUDES, MAIS LE STOXX CONTINUE DE PROGRESSER

Les marchés pourraient bien être à nouveau en proie à des inquiétudes quant à l’avenir du secteur de l’IA, ce qui a effectivement entraîné les valeurs technologiques européennes vers le bas d’environ .SX8P 1 %, mais l’indice global STOXX 600 .STOXX affiche toujours une hausse de 0,6 %.

C’est un nouvel exemple qui illustre à quel point l’exposition directe de l’Europe au secteur de l’IA est limitée: la région compte peu de poids lourds du secteur, et les fluctuations des actions des rares entreprises présentes semblent en réalité bien plus modérées que la forte vague de ventes observée en Asie cette nuit. SK Hynix 000660.KS a chuté de 10 %, tandis que son concurrent Samsung 005930.KS a perdu plus de 7 %. Les commentaires du directeur général de Broadcom

AVGO.O , Hock Tan , ont ajouté une note de morosité: lors d’un événement à Singapour, il a déclaré que le coût du capital serait le principal frein au développement de l’IA et a comparé une grande partie des investissements dans ce secteur à “un pari dans un casino”.

ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE , par exemple, ont toutes deux reculé d’environ 2 %.

Au-delà du secteur technologique, les valeurs du luxe

.STXLUXP sont également en difficulté, avec une baisse de 1,3 %, après que LVMH LVMH.PA a manqué les prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre. Le leader du luxe affichait en dernier lieu une baisse de 1,9 %.

À l’inverse, les valeurs chimiques ont progressé de 1,7 %, emmenées à la hausse par le fabricant suisse de parfums et d’arômes Givaudan GIVN.S . L’action de la société affichait en dernier lieu une hausse de 6,5 % après avoir annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d’affaires au troisième trimestre nettement supérieure aux attentes du marché , portée par sa division parfumerie et par la poursuite de la reprise dans le secteur des arômes.

Le DAX .GDAXI affichait en fin de séance une hausse de 0,5 %, le CAC .FCHI progressait de 0,4 % et le FTSE .FTSE gagnait 0,9 %.

(Sophie Kiderlin)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: UNE SITUATION RELATIVEMENT STABLE CLIQUEZ ICI

LA FRAGILITÉ DU SECTEUR DE L'IA CLIQUEZ ICI