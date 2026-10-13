BP réduit fortement sa dette grâce à la hausse des prix du pétrole

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Le géant pétro-gazier britannique BP devrait se désendetter beaucoup plus vite que prévu, grâce à la forte hausse des prix des hydrocarbures qui dopent les marges de raffinage des groupes pétroliers, a-t-il annoncé mardi.

"La dette nette à la fin du troisième trimestre devrait se situer dans une fourchette de 13,5 à 14,5 milliards de dollars", contre 22,3 milliards de dollars fin juin, a précisé l'entreprise dans un communiqué mettant à jour ses attentes pour ses résultats du troisième trimestre.

BP visait auparavant une réduction de sa dette nette dans une fourchette de 14 à 18 milliards de dollars d'ici fin 2027.

L'Américaine Meg O'Neill, qui dirige le groupe depuis avril, s'est fixé pour mission de réduire les coûts et de recentrer radicalement le groupe sur les hydrocarbures, en délaissant ses objectifs dans les énergies renouvelables.

Le désendettement de BP survient dans un contexte de flambée des cours du pétrole, du gaz et des carburants, essentiellement à cause de la guerre au Moyen-Orient mais aussi des attaques ukrainiennes sur les raffineries russes. Les prix du gazole ont ainsi atteint des niveaux records.

BP s'attend d'ailleurs à ce que ses marges de raffinage soient très élevées, dans une fourchette de 1,9 à 2,1 milliards de dollars, avec une marge moyenne de 46,70 dollars par baril, contre 29,60 dollars au deuxième trimestre.

Vers 07H40 GMT, le cours de BP prenait environ 1,4 % à la Bourse de Londres.

Mercredi dernier, Shell, l'autre mastodonte britannique des hydrocarbures, avait aussi indiqué que ses marges de raffinage avaient bondi au troisième trimestre, atteignant 42 dollars par baril, en hausse de 75 % par rapport au trimestre précédent.

Dans son communiqué, BP indique que la présentation de sa nouvelle stratégie aura lieu le 15 décembre à New York.