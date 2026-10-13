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+9 % en un mois pour le secteur technologique: les valeurs françaises de l’IA profitent d’un nouveau souffle boursier

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information fournie par Le Particulier 13/10/2026 à 11:10

Le secteur technologique gagne 9% en un mois. Soitec et STMicroelectronics rebondissent, les doutes sur les investissements dans l’IA s’atténuant. ( crédit photo : Getty Images )

Le secteur technologique gagne 9% en un mois. Soitec et STMicroelectronics rebondissent, les doutes sur les investissements dans l’IA s’atténuant. ( crédit photo : Getty Images )

Après une pause marquée par des doutes sur le rythme des investissements, les actions françaises liées à l’intelligence artificielle retrouvent une dynamique positive, notamment Soitec et STMicroelectronics. Le mouvement intervient alors que les interrogations qui pesaient sur le secteur ces dernières semaines commencent à s’atténuer.

Sommaire:

  • Des investissements massifs et une confiance des marchés retrouvée
  • Des milliards de dollars investis dans les infrastructures
  • Une dynamique positive, mais encore sensible

Des investissements massifs et une confiance des marchés retrouvée

Les valeurs technologiques européennes ont nettement rebondi ces dernières semaines. L’EURO STOXX Technology, indice qui regroupe les principales entreprises technologiques de la zone euro selon leur activité, a gagné environ 8% sur un mois au 6 octobre et près de 37% depuis le début de l’année.

Soitec et STMicroelectronics figurent parmi les valeurs françaises les plus spectaculaires de cette remontée. Les deux sociétés sont à ce titre les leaders de l’indice de la zone euro, avec des performances de +520% et +110% depuis le début de l’année.

L’essoufflement des craintes initiales autour de l’IA et de l’industrie des semi-conducteurs explique ce retour en grâce. Durant plusieurs trimestres, Wall Street et les places européennes s’étaient inquiétés de la démesure des capitaux injectés par les géants du numérique et redoutaient un gouffre financier sans retour sur investissement immédiat.

Ce vent de frilosité est désormais balayé par un retour de l’euphorie. Selon une récente analyse du Wall Street Journal, la solidité des perspectives de bénéfices et la confiance dans l’IA continuent de porter les actions. Cette confiance parvient à éclipser la nervosité liée aux tensions sur le marché obligataire et à la hausse des rendements. La confiance retrouvée a notamment permis au Nasdaq Composite d’atteindre lundi 5 octobre un nouveau record en séance à plus de de 27.544 points, les valeurs liées à l’IA restant très recherchées.

Des milliards de dollars investis dans les infrastructures

Plutôt que de freiner des quatre fers, le marché cherche désormais à identifier les maillons indispensables de cette chaîne logistique géante. Les mastodontes américains ont consacré des sommes considérables pour ériger la machinerie indispensable à l’IA, de la fabrication des semi-conducteurs de pointe jusqu’à l’optimisation des centres de données.

Ces flux financiers monumentaux profitent indirectement aux équipementiers de l’Hexagone, positionnés en amont:

  • Soitec se distingue par ses substrats innovants en silicium sur isolant (SOI) et ses briques photoniques, cruciales pour fluidifier le trafic des données à ultra-haut débit dans les data centers.
  • STMicroelectronics fournit des solutions avancées de gestion de l’énergie, de puissance et de connectivité optique, là encore indispensables pour alimenter ces infrastructures voraces en électricité.

Sur le plan fondamental, la trajectoire opérationnelle suit également. Soitec a consolidé sa visibilité à travers des contrats pluriannuels sécurisés, notamment sur son segment Photonics-SOI. De son côté, STMicroelectronics vise la barre du milliard de dollars de revenus issus des centres de données pour l’exercice 2026, avec un objectif potentiel doublé à l’horizon 2027. D’autres acteurs de poids dans l’IA, à l’image de Capgemini - +9% sur un mois en Bourse - profitent de ce cycle grâce à l’explosion des commandes de transformation numérique. Le groupe a enregistré une croissance de 8,8% au premier semestre 2026 et a réhaussé en juillet dernier ses prévisions annuelles.

Une dynamique positive, mais encore sensible

Le retour en grâce des valeurs liées à l’IA ne signifie pas que les investisseurs ont définitivement écarté leurs interrogations. La question s’est plutôt déplacée: il ne s’agit désormais plus seulement de savoir combien les géants de la technologie vont dépenser, mais de mesurer les revenus et les bénéfices que cette vague d’investissement peut générer pour l’ensemble de la chaîne.

Les prochains résultats permettront donc de vérifier si les perspectives affichées par les entreprises se traduisent effectivement dans leurs comptes. STMicroelectronics doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre, tandis que Soitec annoncera ses résultats du premier semestre de son exercice 2027 le 18 novembre.

Entre-temps, les annonces des grands groupes technologiques américains resteront aussi particulièrement scrutées. Une réduction des dépenses d’infrastructure, un ralentissement de la demande en puces ou des doutes sur la rentabilité des nouveaux projets peuvent tout autant raviver la volatilité.

© Le Particulier

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