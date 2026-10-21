L'Europe vue en légère hausse avant une pluie de résultats, optimisme sur la tech (actualisé)

(Actualisé avec détails, commentaire d'analyste, ouverture du marché obligataire en Europe)

* Le CAC 40 attendu en légère hausse, le Stoxx 600 quasiment stable

* Une fusion entre SpaceX et Tesla est "une bonne idée", selon Elon Musk

* Meta et Tesla doivent publier leurs résultats après la clôture à New York

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, soutenues par l'accalmie observée la veille dans le secteur technologique américain et sur les marchés asiatiques au cours de la nuit, même si la progression des rendements obligataires pourrait limiter les gains.

Les investisseurs réagiront également à une nouvelle vague de résultats financiers des entreprises du Vieux Continent.

Les contrats à terme signalent une ouverture plutôt prudente pour le CAC 40 parisien .FCHI (+0,06%), une hausse de 0,24% pour le Dax à Francfort .GDAXI , et une légère baisse pour le FTSE de la Bourse de Londres .FTSE (-0,05%). Le Stoxx 600 .STOXX devrait grappiller 0,09%.

Après un début de semaine difficile, les Bourses européennes devraient reprendre des couleurs mercredi, grâce à un regain d'optimisme sur les grands noms de la cote, notamment dans le secteur technologique, qui a été secoué ces derniers jours par les doutes concernant son endettement colossal destiné à financer le développement de l'intelligence artificielle (IA), alors que les taux d'intérêt sont appelés à augmenter en raison de l'inflation.

Certaines annonces retentissantes sont toutefois susceptibles de faire revenir les investisseurs : le milliardaire américain Elon Musk a déclaré mardi soir qu'une fusion entre ses deux groupes, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , serait "une bonne idée" et que les entreprises avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d'un rapprochement.

Une telle fusion donnerait naissance à l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde.

Les déclarations d'Elon Musk, faites à l'occasion de la publication des résultats trimestriels du groupe aérospatial — qui ont par ailleurs dépassé les attentes —, font grimper de 8% son action dans les échanges prolongés à Wall Street.

Les investisseurs analysent également les chiffres d'Anthropic, dont la perte nette s'est fortement creusée au premier semestre de cette année, selon un projet de prospectus relatif à l'introduction en Bourse prévue en novembre, vu par Reuters.

Toujours dans le domaine de l'IA, l'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a vu sa valeur chuter de près de moitié mercredi après avoir fortement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année à venir et suspendu ses projets de développement, signe d'un climat toujours électrique pour le secteur.

La saison des résultats se poursuit par ailleurs des deux côtés de l'Atlantique avec des grands noms tels que Meta META.O ou Tesla aux États-Unis, ou encore SAP SAPG.DE en Europe.

Dans la zone euro, les investisseurs resteront attentifs aux actifs français après les scènes de chaos qui ont eu lieu en marge des manifestations contre le coût élevé de la vie samedi dernier, et face à la nouvelle mobilisation qui se prépare pour les prochains jours.

Sous pression en raison d'un déficit élevé dans la deuxième économie de la zone euro et de l'incertitude politique à l'approche de la présidentielle de 2027, le rendement de l'OAT à dix ans gagne encore plus de 3 points de base mercredi, à 4,9500%, proche de son plus haut niveaux depuis 24 ans.

"Ces manifestations montrent bien que n'importe quel gouvernement aura du mal à mettre en oeuvre les réformes et les mesures d'économie nécessaires face à une opposition généralisée de la population", estime Benjamin Schroeder, stratège chez ING.

Les craintes inflationnistes pèsent également sur les rendements de la dette souveraine : si la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) devraient marquer une pause dans la hausse de leurs taux respectifs la semaine prochaine, les marchés estiment qu'un relèvement est inévitable en décembre compte tenu de l'évolution des prix.

Aux Royaume-Uni, l'inflation a accéléré à 3,5% sur un an en septembre, plus que prévu, montrent des données officielles publiées mercredi, confortant les prévisions des opérateurs, qui s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) relève son taux directeur à 4% le mois prochain, ce qui constituerait la première hausse des couts d'emprunt depuis trois ans outre-Manche.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N4661O1

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec un Nasdaq en léger repli, alors que les investisseurs se sont tournés vers des valeurs défensives, tandis que les technologies ont subi des pertes en cette semaine marquée par les résultats de certains poids lourds du secteur.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,02%, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,28%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,02%.

Aux valeurs, General Motors GM.N a plongé de 6,8% après avoir prévenu de pressions durant les prochains mois, citant la hausse des coûts des matières premières.

3M MMM.N a pour sa part grimpé de 5,8% à la suite de l'annonce du renforcement de son partenariat avec Amazon AMZN.O dans le secteur des 'data centers'. Le groupe a aussi relevé sa prévision de bénéfice annuel.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a pris 0,85%, porté par le regain d'optimisme autour de l'IA.

En Chine, les actions reculent malgré un rebond général des marchés asiatiques, le ralentissement de la croissance des du bénéfice du fabricant de batteries CATL et les inquiétudes croissantes concernant la santé du secteur de la consommation pesant sur le moral des investisseurs.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations cède 0,94% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï perd 0,54%.

La Bourse de Hong Kong .HSI abandonne 0,64%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est en légère hausse à 5,1253%, tout comme celui du titre à deux ans US2YT=RR , qui ressort à 4,7910%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR avance de 2,3 points de base dans les premiers échanges de mercredi, à 3,4157%. Le deux ans DE10YT=RR gagne 2,4 points de base à 3,0787%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,13% à 1,1221 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les inquiétudes sur l'approvisionnement continuent de tendre les prix, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ne semblent toujours pas près de reprendre.

Après une journée très volatile sur les marchés pétroliers mardi, le Brent

LCOc1 avance de 1,46% mercredi à 110,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 1,42% à 99,21 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 OCTOBRE:

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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