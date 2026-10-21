Netflix prévoit un bénéfice inférieur aux attentes au T4

Le logo de Netflix

Netflix a communiqué mardi ‌une prévision de bénéfice pour le trimestre actuel inférieure aux attentes, quelques jours ​seulement après que le pionnier du 'streaming' a annoncé le licenciement de 6% de ses employés et remplacé deux des principaux responsables des programmes de la plateforme.

Le titre du ​groupe plongeait de plus de 5% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Il a chuté de plus de 40% ​en un an.

Sur la période juillet-septembre, Netflix ⁠a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11,8% à 12,87 milliards de ‌dollars, conforme au consensus. Il s'agit toutefois de la plus faible croissance du chiffre d'affaires en près de trois ans.

Pour le dernier ​trimestre de l'année, le groupe ‌prévoit un revenu net de 2,79 milliards de dollars et ⁠un bénéfice par action de 67 cents, soit des montants inférieurs aux attentes des analystes (3,07 milliards de dollars et 73 cents).

Netflix a revu à la baisse ses ⁠prévisions publicitaires pour l'ensemble ‌de l'année, à 2,7 milliards contre environ 3 milliards de dollars ⁠auparavant. Des dirigeants ont indiqué dans une lettre aux actionnaires que certains produits ‌publicitaires avaient été déployés plus lentement que prévu.

Jadis révolutionnaire sur le ⁠marché des films et séries télévisées, le géant du streaming ⁠fait face à une ‌concurrence accrue de la part de YouTube et de TikTok. Il a diversifié ses ​contenus, avec des jeux vidéos, des podcasts ‌et des événements en direct, espérant attirer des abonnés supplémentaires et rallonger la durée passée par ceux-ci ​sur la plateforme.

Toutefois, des analystes de Wall Street s'interrogent sur la capacité de Netflix à redynamiser sa croissance.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action de ⁠l'entreprise est ressorti à 87 cents, battant le consensus de 82 cents selon des données LSEG.

Netflix a annoncé la semaine dernière licencier quelque 1.000 salariés, soit environ 6% de ses effectifs.

Le groupe a perdu cette année sa bataille face à Skydance pour le rachat de Warner Bros Discovery.

(Lisa Richwine, avec la contribution de Jaspreet Singh à Bangalore; ​version française Jean Terzian)