Football: Roi des matches fous, le PSG assoit sa domination européenne

Ligue des champions de l'UEFA - Paris Saint-Germain - FC Barcelone

par Vincent Daheron

En moins d'une semaine, le Paris Saint-Germain a ‌battu sur un score identique Manchester City puis Barcelone (4-2), prouvant qu'il était bien, à l'heure actuelle, le favori à sa propre succession pour réaliser ​un rare triplé en Ligue des champions.

Six jours après une victoire à deux visages en Angleterre, où les doubles champions d'Europe avaient été éblouissants en première période avant de résister en seconde, le PSG a dominé mardi les Catalans sur un score similaire mais à l'issue d'un scénario ​différent.

Rejoints au score à deux reprises, les Parisiens ont décroché un troisième succès en autant de rencontres de C1 grâce à une reprise de volée décisive de Vitinha (81e), seulement deux minutes ​après l'égalisation à 2-2 de Lamine Yamal.

Une force de caractère qui permet ⁠au club de la capitale de s'installer en tête de la phase de ligue de la compétition avec neuf points, autant ‌que Liverpool, tandis qu'Aston Villa, le Sporting Portugal, Arsenal, le Real Madrid et le Betis Séville peuvent les rejoindre mercredi.

Paris a pourtant subi quelques coups durs. Avant le match, déjà, avec la blessure à la cuisse gauche subie ​samedi par Nuno Mendes.

Pendant, surtout, avec les sorties sur blessure ‌d'Ousmane Dembélé (19e), de son capitaine Marquinhos ainsi que de l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (59e).

Mais le PSG a de ⁠la ressource, en témoigne la prestation réussie de Lucas Hernandez. Le latéral gauche français a été préféré à Lucas Digne et Warren Zaïre-Emery pour museler Lamine Yamal, ce qu'il est parvenu à faire tout en donnant l'avantage à son équipe d'une belle tête en lucarne (2-1, 72e).

"On a eu la ⁠capacité à surmonter des moments ‌difficiles en seconde mi-temps", a apprécié l'entraîneur Luis Enrique en conférence de presse. "Je pense que ça montre quel type ⁠d'équipe nous sommes et sa capacité à s'adapter tout le temps."

Après un début d'exercice compliqué, lors duquel il n'avait remporté aucun de ses trois ‌premiers matches de Ligue 1, le PSG avait lancé sa saison par un succès logique et aisé contre le Slovan Bratislava (6-1).

Ce ⁠fut alors le début d'une série en cours de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues, dont ⁠deux de prestige face à ses ‌adversaires les plus redoutables de la phase de ligue de C1. Il a gagné pour la première fois à l'Etihad Stadium avant de faire chuter le Barça ​pour la première fois de la saison.

"Quand on joue des équipes de ‌ce niveau, ce sont des matches qu'on aime bien jouer", a glissé Achraf Hakimi, le latéral droit parisien, sur Canal+.

Encore parfois friable défensivement, le double tenant du titre a ​déjà inscrit 14 buts lors de ses trois premiers matches de C1.

Ce début de campagne parfait doit permettre au Paris Saint-Germain d'intégrer le top 8 à l'issue de la phase préliminaire afin de rallier directement les huitièmes de finale, bien qu'il ait été titré en passant ⁠par les barrages lors des deux dernières saisons.

"Je vous rappelle que l'année dernière, on avait le même nombre de points qu'aujourd',hui et on ne s'est pas qualifiés dans les huit premiers", s'est souvenu Luis Enrique. "Ces matches ne sont pas décisifs. Ils seront décisifs en avril, ce sera le moment important de cette compétition."

Si ce n'est qu'au printemps que les lauriers seront distribués, le PSG a une nouvelle fois montré qu'il faudra compter sur lui alors qu'il vise un triplé que seuls le Real Madrid, l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich ont réussi dans l'histoire de la ​compétition.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)